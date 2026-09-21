창원시, 추석 연휴 전통놀이 행사 '풍성'…시내 곳곳 자연·문화 체험

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민속놀이·공예 체험 무료 제공

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 추석 연휴 전통놀이와 가족 체험, 바다 산책을 함께 즐길 수 있는 다양한 행사가 열린다고 21일 밝혔다.

먼저 창원문화재단은 오는 26일 오전 10시부터 오후 4시까지 창원의집 일원에서 '2026 창원의집 추석맞이 세시풍속 한마당'을 연다.

행사에서는 강강술래와 민요, 사물놀이 공연을 비롯해 조각보 가리개와 여의주문보 소원지, 달걀 꾸러미 만들기 등 전통 공예 체험이 진행된다.

2026년 창원의집 설맞이 세시풍속 한마당 행사 모습[사진=창원문화재단] 2026.09.21

고누놀이와 칠교놀이, 투호놀이, 대형 윷놀이 등 민속놀이도 마련된다. 모든 프로그램은 무료이며, 만들기 체험은 사전 예약자만 참여할 수 있다. 공연과 민속놀이는 별도 신청 없이 현장에서 참여할 수 있다. 관련 내용은 다른 보도에서도 동일하게 확인된다.

창원단감테마공원에서는 24일부터 27일까지 추석맞이 특별행사가 열린다. 제기차기와 딱지치기, 윷놀이, 연날리기 등 전통놀이와 함께 공원 내 5곳의 도장을 모으는 '다니 스탬프 투어'가 운영된다.

한복을 입고 인증사진을 촬영한 뒤 공원 홈페이지에 후기를 남기면 장바구니를 제공하는 이벤트도 진행한다.

'단감 탐험대'는 하루 3회, 회당 20명 규모로 운영된다. 참가자들은 공원을 둘러보며 단감의 역사와 문화를 배우고 나비 날개 만들기 등을 체험할 수 있다. 참가비는 3000원이며, 사전 신청을 원칙으로 하되 예약 잔여분에 한해 현장 접수도 가능하다.

'창원단감 어린이 상상라운지'는 추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 인공지능 미디어 체험 콘텐츠와 책놀이터, 영상놀이터, 공놀이터 등을 이용할 수 있다.

마산합포구 만날근린공원 일원에서는 25일부터 27일까지 '2026년 병오년 마산만날제'가 개최된다. 고려시대부터 이어진 모녀 상봉 전설을 바탕으로 한 전통민속축제로, 25일 판굿놀이를 시작으로 26일 축고제와 개막식, 초대가수 공연 등이 진행된다.

마산농청놀이와 세계아트곡예마당, 만남드라마 '마산풍경', 아랫녁수륙제, 광려산숯일소리, 마산오광대 공연도 선보인다. 떡메치기와 그네뛰기, 민속놀이대회 등 체험 프로그램도 운영된다. 마산만날제 일정과 주요 프로그램은 공개된 행사 안내와도 일치한다.

마산만날제를 찾은 시민들은 3·15해양누리공원과 마산해양신도시 일대를 산책할 수 있다. 3·15해양누리공원은 마산항 서항부두부터 제1부두와 중앙부두까지 이어지는 해양 친수공원으로, 해안 산책로와 체육시설, 바닥분수, 야외무대 등을 갖추고 있다.

마산해양신도시에는 해안 산책로와 녹지 산책로, 맨발 걷기 길, 자전거도로, 바다 전망 공간 등이 조성돼 있다.

진해해양공원은 25일 민속 전통 탈 딱지 4종 만들기, 26일 투호 던지기 놀이 2종 만들기 체험을 진행한다. 체험 장소는 해양솔라파크 4층이다.

25일에는 어류생태학습관 1층에서 '나만의 동물 열쇠고리 만들기' 무료 체험이 열린다. 해양솔라파크 3층에서는 애니메이션 '바다 탐험대 옥토넛: 육지생물 구조작전' 등 가족영화를 무료로 상영한다. 진해해양공원의 추석 연휴 체험과 영화 상영 일정도 관련 보도에서 확인됐다.

진해루에서는 진해만을 바라보며 해안 산책로와 전망데크를 이용할 수 있다. 해 질 무렵에는 바다와 어우러진 노을을, 밤에는 경관조명이 켜진 누각과 진해만의 야경을 감상할 수 있다.

강기윤 시장은 "추석에는 멀리 떠나지 않아도 창원 곳곳에서 전통문화와 체험, 자연을 함께 즐길 수 있다"며 "시민과 귀성객이 가족과 함께 즐거운 한가위를 보내길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com