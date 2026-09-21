봄철 산불 피해면적 99% 줄었다…유공자·기관 488점 포상

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행정안전부·산림청, '2026년 봄철 산불방지 유공 포상 전수식' 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 봄철 산불 피해면적이 지난해보다 99% 감소하고 주불 진화시간은 58% 단축된 것으로 나타났다. 산불로 인한 사망자도 한 명도 발생하지 않았다. 정부는 산불 예방과 대응에 기여한 개인과 기관에 총 488점의 포상을 수여했다.

행정안전부와 산림청은 21일 '2026년 봄철 산불방지 유공 포상 전수식'을 열고 올해 봄철 산불방지에 기여한 유공자와 기관을 포상했다고 밝혔다.

12일 오후 1시35분쯤 경북 영천시 청통면 호당리의 한 야산에서 산불이 발생했다.[사진=경북소방본부] 2026.09.12 nulcheon@newspim.com

정부는 지난해 대형산불을 계기로 관계기관 합동으로 지난해 10월 마련한 '산불 종합대책'을 토대로 올해 봄철 산불 예방과 대응에 범정부 역량을 집중했다.

그 결과 올해 봄철 산불조심기간인 1월 1일부터 5월 15일까지 산불 피해면적은 지난해보다 99% 줄었고, 주불 진화시간은 58% 단축됐다. 산불로 인한 사망자는 발생하지 않았다.

이번 포상은 산불 피해 감소에 기여한 유공자를 대대적으로 포상하라는 대통령 지시에 따라 총 488점 규모로 추진됐다.

훈장 3점, 포장 6점, 대통령표창 36점, 국무총리표창 43점, 행정안전부·농림축산식품부 장관표창 각 100점, 산림청장표창 200점이다.

포상 대상에는 지방정부와 군·경찰·소방 등 관계기관뿐 아니라 산불 예방과 진화에 기여한 민간 유공자도 포함됐다.

훈장은 이용권 산림청 산림재난통제관과 천인수 경상남도 사무관 등이 받았다. 이용권 통제관은 산불 종합대책 수립을 주도하고 산불 진화 통합지휘를 총괄한 공로를 인정받았다. 천인수 사무관은 민간 임차헬기를 확대하고 광역 단위 공중진화 지원체계를 구축하는 데 기여했다.

포장은 이정훈 국방부 중령과 신유섭 소방청 소방정 등이 받았다. 이 중령은 군 헬기의 권역별 산불 투입체계를 구축하고 화선 정찰자산을 지원해 관·군 공동대응 기반을 강화했다. 신 소방정은 국가소방동원체계를 개선하고 봄철 산불조심기간 산불대응 전담조직을 처음 구성·운영했다.

대통령표창 개인 부문에는 영농부산물 파쇄 확대로 소각산불 예방에 기여한 최상만 농림축산식품부 사무관과 현장에서 산불 진화에 나선 김익태 산림청 산불재난특수진화대원 등이 이름을 올렸다.

지난 2월 21일 서산 산불 당시 불길이 인근 석유비축기지로 확산하는 것을 막은 김기현 충청남도 사무관도 대통령표창을 받았다.

단체 부문에서는 산림청과 육군 제21항공단, 소방청 중앙119항공대, 경상남도 경찰청 등이 대통령표창 대상으로 선정됐다.

민간에서는 산불진화 전문인력 양성과 기술 보급에 기여한 남상근 한국산불학회 대외협력위원이 대통령표창을 받았다. 김진섭 김해동부소방서 의용소방대장은 국무총리표창, 이우권 대구 달성군 산불감시원은 행정안전부장관표창을 받았다.

이날 전수식에서는 윤호중 행안부 장관과 박은식 산림청장이 전체 포상 488점 가운데 30점을 직접 수여했다. 관계기관이 '산불 원팀(One Team)'으로 대응했다는 의미를 담아 두 기관장이 함께 시상했다.

박은식 산림청장은 "이번 전수식이 산불 현장을 지켜온 분들의 노고에 조금이나마 보답하는 자리가 되길 바란다"며 "행정안전부를 비롯한 관계기관과의 협력을 가을철에도 굳건히 이어가겠다"고 말했다.

윤호중 행안부 장관은 "올봄 산불 피해를 크게 줄일 수 있었던 것은 관계기관이 '산불 원팀'으로 긴밀히 협력하고 현장 관계자들이 각자의 자리에서 헌신한 덕분"이라며 "가을철 산불에도 철저한 대비와 신속한 현장 대응을 통해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com