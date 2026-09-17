진병영 함양군수 "명절 부담 덜고 전통시장·골목시장 생기 불어 넣겠다"

AI 핵심 요약beta
- 함양군은 17일 지리산함양시장을 찾아 민생을 점검했다
- 추석 성수품 가격과 상인 의견을 듣고 전통시장 이용을 당부했다
- 온누리 환급과 상품권 확대 발행으로 소비 촉진에 나섰다
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 추석 명절을 앞두고 지역경제와 민생 현장을 살피기 위해 지리산함양시장을 찾아 상인과 군민들의 목소리를 듣고 전통시장 이용 활성화에 나섰다.
함양군은 17일 지리산함양시장을 방문해 추석 성수품 수급 상황과 주요 품목 가격 동향을 직접 점검했다고 밝혔다. 군청 직원들과 함께 시장 안팎을 둘러보며 상인과 군민들을 만나 경기 상황, 영업 여건, 건의 사항을 청취하고 전통시장 이용을 당부했다.
지리산함양시장 제1주차장에서는 같은 날 오전 10시 30분에 추석을 맞아 '지리산함양시장 고객감사 대잔치'가 열렸다. 지역 가수 공연, 난타 공연 등 다양한 문화 프로그램과 고객 참여 행사를 통해 명절을 앞둔 전통시장에 문화 요소를 더해 장보기 수요를 모으는 장으로 운영됐다.
진병영 군수는 "추석을 앞두고 장바구니 물가와 경기 상황을 직접 살피고 상인들의 목소리를 듣기 위해 시장을 찾았다"면서 "군민들의 명절 부담을 덜고 전통시장과 골목상권에 활력을 보태기 위해 민생과 지역경제를 세심하게 챙기겠다"고 말했다.
지리산함양시장에서는 추석을 맞아 소비자의 장보기 부담을 줄이고 전통시장 이용을 늘리기 위한 온누리상품권 환급 행사가 진행되고 있다. 이 행사는 농림축산식품부와 해양수산부가 주관하며, 오는 20일까지 이어진다.
행사 기간 동안 국내산 농축산물과 국산·원양산 수산물을 일정 금액 이상 구매하면 온누리상품권으로 환급을 받을 수 있다. 품목별로 3만4000원 이상 구매 시 1만 원, 6만7000원 이상 구매 시 2만 원을 환급받을 수 있다. 농축산물과 수산물에서 각각 환급을 받을 경우 1인당 최대 4만 원까지 혜택을 누릴 수 있다.
군은 추석을 계기로 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출을 늘리기 위해 9월 함양사랑상품권 발행 규모를 35억 원으로 확대했다. 이를 통해 전통시장과 지역 상권의 매출 증대와 소비 활성화를 도모하고 있다.
군은 온누리상품권 환급 행사와 함양사랑상품권 확대 발행을 병행해 명절 장바구니 부담을 낮추고 지역 내 소비가 군민 생활과 자연스럽게 연결되도록 하는 정책을 이어갈 계획이다.
진 군수는 "추석을 앞두고 장바구니 물가와 경기 상황을 직접 살피고 상인들의 목소리를 듣기 위해 시장을 찾았다"라며 "군민들의 명절 부담은 덜고 전통시장과 골목상권에는 활력이 더해질 수 있도록 민생과 지역경제를 세심하게 살피겠다"라고 말했다.
yun0114@newspim.com