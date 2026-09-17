파주시, '현문현답' 관내 취약계층 생활 현장 방문

AI 핵심 요약beta
- 손배찬 파주시장이 16일 아동시설과 어르신 가정을 찾았다.
- 파주보육원과 건강돌보미 가정서 생활 여건을 점검했다.
- 손 시장은 현장 목소리를 시정에 반영하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 손배찬 경기 파주시장은 추석 명절을 앞두고 아동 양육 시설과 의료 취약 계층 가정을 잇달아 찾아 생활 현장을 살폈다고 17일 밝혔다.
명절을 앞두고 상대적으로 소외되기 쉬운 이들의 생활 여건을 직접 확인하고 현장에서 나온 건의와 불편 사항을 행정에 반영하기 위한 행보다.
시에 따르면 손 시장은 지난 16일 '현문현답' 일환으로 파주보육원과 건강돌보미 사업을 이용하는 어르신 가정 2곳을 방문했다.
손 시장은 먼저 파주 보육원을 찾아 시설 관계자들과 대화를 나누며 아동양육시설 운영 과정에서 겪는 어려움과 개선이 필요한 사항을 청취하고 사무공간과 식당, 숙소 등을 직접 둘러보며 아이들이 생활 여건을 살폈다.
시설을 찾은 자리에서는 보호가 필요한 아동들이 안정적으로 생활할 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다는 점을 강조했다. 이어 건강돌보미 사업 수혜 어르신들의 가정을 방문해 보건 의료서비스가 실제 생활 속에서 어떻게 제공되고 있는지를 꼼꼼하게 확인했다.
현장에서는 침 시술과 구강 관리 등 보건의료 서비스의 이용 상황을 비롯해 어르신들의 건강 상태와 주거생활에서 느끼는 불편 등을 확인했다. 또한 현장 의료진을 격려하고 현장에서 서비스를 제공하면서 발생하는 애로사항을 청취했다.
손배찬 시장은 "한가위를 앞두고 보호 대상 아동과 의료 지원이 필요한 시민들에게 작은 힘과 응원이 되길 바란다"라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 도움이 필요한 시민들의 어려움을 세심하게 살피겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com