동해 용산서원, 12년째 국가유산 활용사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 동해문화관광재단이 17일 용산서원 활용사업에 선정됐다
- 용산서원은 2027년 향교·서원 부문에서 뽑혔다
- 재단은 선비문화 체험 프로그램을 강화하기로 했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 용산서원이 시민이 직접 배우고 체험하는 문화공간으로 새롭게 변모한다.
동해문화관광재단은 국가유산청 주관의 '2027년 우리고장 국가유산 활용사업'에서 용산서원이 향교·서원 부문에 선정됐다고 17일 밝혔다. 이는 2015년부터 이어온 12년간 이어지는 문화사업이다.
용산서원은 지역의 선비문화와 역사적 가치를 현대적으로 전달하는 프로그램을 지속적으로 운영해왔으며 2015년과 2020년에는 문화유산 활용 우수사업으로 선정되며 콘텐츠의 경쟁력을 입증했다.
재단은 내년 '용산서원 문화정원으로 New-학(유학)가자!'라는 주제로 강원특별자치도 유형문화유산인 '동해 용산서원 전적류 일괄'과 '용산서원 학규현판'을 적극 활용할 예정이다.
재단 이현수 팀장은 "12년 연속 선정은 용산서원이 단순한 문화유산이 아니라 현재에도 새로운 이야기를 만들어가는 공간임을 의미한다"며 "지역의 역사와 선비정신이 시민과 다음 세대에게 자연스럽게 전해질 수 있도록 프로그램을 더욱 내실 있게 운영하겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com