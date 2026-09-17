경기북부경찰청장 '추석연휴 국민 체감 안전 제고 대책' 추진 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청이 17일부터 추석 특별대책을 추진했다
- 이승협 청장이 17일 의정부제일시장을 찾아 점검했다
- 1인 가구·관계성 범죄·교통안전 대응을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청은 추석 연휴를 맞아 17일부터 27일까지 11일간 '추석 연휴 국민 체감안전 제고 대책'을 본격 추진한다고 밝혔다.
경기북부경찰청에 따르면 이승협 청장은 추석 특별방범 활동 시작일인 17일 오전 의정부제일시장을 직접 찾아 도민들이 체감하는 치안 불안 요소를 점검하고 상인 및 주민들의 현장 의견을 청취했다. 이 청장은 의정부 행복로 일대 비상벨과 폐쇄회로(CC)TV 작동 상태를 확인하는 한편 시장 인근에서 근무 중인 경찰관들을 격려하며 "도민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 안전한 환경을 조성해달라"고 당부했다.
경기북부경찰청은 예년보다 짧아진 명절 연휴로 치안 수요가 집중될 것으로 보고 ▲미귀성 1인 가구 밀집지역▲관계성 범죄 ▲귀성·귀경길 안전▲지역행사 안전관리 등에 역량을 집중한다는 방침이다.
먼저 미귀성 1인 가구 등 범죄 취약지에 대해서는 맞춤형 치안활동을 강화한다고 밝혔다. 경찰은 최근 귀성하지 않고 혼자 명절을 보내는 인구가 증가함에 따라 1인 가구 밀집지역과 연휴 기간 이용객이 몰리는 복합쇼핑몰 등을 중심으로 범죄 예방 필요성이 커지고 있다고 보고 있으며 지역별 치안 수요와 주민 의견을 종합적으로 분석해 선제적인 예방 진단과 가시적 순찰을 대폭 확대할 계획이라고 밝혔다.
명절 기간 증가하는 가정폭력, 스토킹 등 관계성 범죄에 대해서도 엄정 대응한다고 밝혔다. 경찰은 재발 방지를 위한 사전 점검을 철저히 하고 관련 신고가 접수될 경우 신속하고 단호하게 처리하는 한편 피해자 신변 보호 조치를 강화해 2차 피해 예방에 주력할 방침이다.
경찰은 귀성·귀경길 교통 안전 확보와 행사장 안전관리도 주요 과제로 꼽았다. 짧은 연휴로 인해 교통량 증가가 예상됨에 따라 명절 전에는 전통시장과 백화점 인근 도로 중심으로 교통 관리를 강화하고 명절 기간에는 교통상황실을 가동해 주요 정체 구간과 공원묘지 등 혼잡 지역의 소통을 중점 관리하기로 했다고 설명했다. 아울러 가을철 지역 축제 및 각종 행사장에서 인파가 몰릴 가능성에 대비해 안전사고 예방 활동도 병행한다고 밝혔다.
이승협 경기북부경찰청장은 "미귀성 1인 가구 밀집지역 등 범죄 취약 지역을 중심으로 위험 요소를 면밀히 점검해 선제적으로 대응하겠다"고 강조했다. 이 청장은 "도민들이 안심하고 고향을 찾고 다시 일상으로 돌아올 수 있도록 안전한 귀성·귀경길 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com