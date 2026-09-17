경과원 "경기도민 AI 기술 긍정적 변화 증가, 부정적 우려는 감소"

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 17일 도민 1만 명의 과학기술 인식 조사 결과를 발표했다.
- 과학기술 중요성·관심도·이해도와 경기도 정책 필요성이 모두 높아졌다.
- AI 활용과 정책 수요도 늘었고, 건강·환경 분야 수요가 컸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 경기도에 거주하는 만 15세 이상 69세 이하 도내 1만 명을 대상으로 실시한 '2026 경기도민 과학기술 인식도 조사' 결과를 17일 발표했다.
조사 결과 과학기술이 중요하다는 응답은 92.0%로 전년 90.3%보다 1.7%포인트(p) 상승했다. 과학기술 관심도는 38.6%로 전년 대비 5.0%p, 이해도는 38.7%로 4.5%p 증가해 전반적인 인식 수준이 높아진 것으로 나타났다.
경기도 과학기술 정책이 필요하다는 응답도 87.9%로 전년 86.6%보다 1.3%p 상승했다. 경기도 과학기술 정책 인지도는 전년 18.2%에서 25.8%로 7.6%p 높아졌다.
AI에 대한 도민의 경험과 정책 수요도 크게 늘었다. AI 활용 경험은 55.1%로 전년 대비 10.1%p 증가했고 AI 정책 추진이 필요하다는 응답은 70.0%에서 81.0%로 11.0%p 상승했다.
AI 기술 발전에 따른 긍정적 변화 기대는 82.7%로 전년 대비 5.7%p 증가한 반면, 일자리 감소 등 부정적 우려는 69.3%로 전년 대비 2.5%p 감소해 전반적인 인식이 개선된 흐름을 보였다.
사회문제 해결을 위해 과학기술 정책이 우선적으로 필요한 분야는 건강 23.0%, 환경 15.7%, 생활안전 15.1% 순으로 나타났으며 경제 분야에서는 청년 고용 확대 및 지역 맞춤형 인재 양성 27.4%, 미래 신산업 발굴 및 기술창업 활성화 21.9%, 경기 남·북부 간 경제 격차 완화 21.4% 순으로 조사됐다.
경과원은 이번 조사 결과를 민선 9기 도정 핵심과제와 과학기술 정책의 우선순위를 설정하기 위한 도민 수요 근거자료로 활용할 계획이다.
특히 '지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률' 시행에 앞서 도민 수요 데이터를 축적하고 국가 과학기술 정책과 연계한 경기도형 R&D와 지역사회 문제 해결형 사업 발굴에 활용한다.
김현곤 경과원장은 "이번 조사는 도민 1만 명의 목소리를 통해 과학기술에 대한 인식 변화와 경기도에 바라는 정책 수요를 구체적으로 확인했다는 데 의미가 있다"며 "조사 결과를 민선 9기 과학기술 정책과 신규 사업에 적극 반영하고, 도민이 일상에서 체감할 수 있는 과학기술 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com