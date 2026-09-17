포천시, 청성산 종합개발사업(2단계) 최종 선정…국비 100억 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 17일 청성산 종합개발 2단계에 선정됐다.
- 국비 100억 원을 확보해 총 143억 원을 투입한다.
- 도심권 중앙공원과 산책길 등 휴식공간을 조성한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 행정안전부가 주관하는 '2027년 접경권 발전지원 사업' 공모에서 '청성산 종합개발사업(2단계)'이 신규 사업으로 최종 선정돼 국비 100억 원을 확보했다고 17일 밝혔다.
포천시에 따르면 '접경권 발전지원 사업'은 접경지역의 지역적 특성과 발전 여건을 고려해 주민 생활환경 개선과 지역 균형발전을 위한 기반시설 조성을 지원하는 사업이다.
이번에 선정된 '청성산 종합개발사업(2단계)'는 국비 100억 원과 시비 43억 원 등 총 143억 원의 사업비가 투입되며 군내면 하성북리 일원 6만2579㎡ 규모에 도심권 중앙공원을 조성하는 사업이다.
포천시는 도심권 내 부족한 공원·녹지시설을 확충하기 위해 산성·성곽 등 지역의 역사·문화적 특성을 반영한 상징시설과 무장애 숲속 산책길, 산림욕장, 피크닉정원 등을 조성할 계획이다.
시는 이를 통해 시민들에게 쾌적한 휴식·여가공간을 제공하는 한편 지역의 역사·산림자원을 활용한 특색 있는 도심공원을 조성한다는 방침이다.
백영현 포천시장은 "청성산 종합개발사업(2단계)의 접경권 발전지원 사업 공모 선정은 지역에 필요한 사업을 적극 발굴하고 국비 확보에 총력을 기울인 결과"라며 "시민들이 가까운 곳에서 자연을 누리고 편안하게 휴식할 수 있는 쾌적한 도심 공간을 조성하겠다"고 말했다.
백 시장은 또 "국비 확보에 힘써주신 김용태 국회의원께 감사드린다"며 "앞으로도 중앙부처 및 국회와 긴밀히 협력해 국·도비 확보에 최선을 다하고 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 이끌어 나가겠다"고 강조했다.
asj7376@newspim.com