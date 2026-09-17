남양주시·KOTRA, 기업 해외시장 진출·투자유치 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 16일 KOTRA와 해외진출 지원을 논의했다
- 왕숙지구 중심 기업·투자유치 활성화 방안을 모색했다
- 해외마케팅·투자설명회 등 협력사업을 추진한다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지난 16일 시청에서 한석우 KOTRA(대한무역투자진흥공사) 경기북부지원본부장과 면담을 갖고 지역 내 기업의 해외시장 진출 확대와 왕숙지구를 중심으로 한 기업·투자유치 활성화 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.
시에 따르면 이번 면담은 KOTRA가 보유한 글로벌 네트워크와 전문 역량을 활용해 남양주 지역 내 기업의 해외시장 진출을 체계적으로 지원하고 왕숙지구를 거점으로 우수 기업과 투자를 유치하기 위한 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
남양주시는 왕숙지구를 기업과 산업, 일자리가 함께 성장하는 자족경제도시로 조성하겠다는 중장기 비전을 KOTRA 측에 설명하고 KOTRA는 남양주의 산업 여건과 입지 경쟁력을 바탕으로 해외시장 진출 지원과 투자유치 확대를 위한 협력 방향을 제시한 것으로 전해졌다.
남양주시는 이번 면담을 계기로 KOTRA와의 협력을 구체화해 지역 내 기업의 해외시장 진출과 왕숙지구 중심의 기업·투자유치를 본격 추진한다는 계획이다.
이를 위해 수출 분야에서는 해외시장 정보 제공, 바이어 발굴, 무역사절단 파견 등 해외마케팅 사업과의 연계를 강화하고 투자유치 분야에서는 타깃 국가 및 기업 발굴, 투자설명회 개최 등 실질적인 협력 사업을 추진할 방침이다.
최현덕 남양주시장은 "왕숙은 남양주가 기업과 산업이 함께 성장하는 자족경제도시로 도약할 수 있는 중요한 기회"라며 "기존 기업의 세계시장 진출을 적극 지원하고 남양주의 미래를 이끌 우수기업과 투자를 유치하는 것이 중요하다"고 말했다.
이어 "KOTRA의 글로벌 네트워크와 전문성을 활용해 지역 기업이 세계시장에서 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 협력을 강화하고 남양주의 산업 경쟁력과 성장 가능성을 국내외 기업과 투자자에게 적극 알리겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com