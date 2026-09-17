경기도기술학교 '전국민 AI 경진대회' 우수상 수상자 배출

AI 핵심 요약beta
- 경기도기술학교 재학생이 17일 AI 포스터 우수상을 받았다.
- 생성형 AI 실무교육이 대외 공모전 성과로 이어졌다.
- 학교는 AI 툴 실습과 현장형 인재 양성에 힘쓰고 있다.
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생성형 AI 툴 실무 교육 성과…컬러리스트 자격증 합격률 96% 기록
허정은 교장 "산업 현장서 역량 발휘할 맞춤형 인재 지속 양성"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 경기도기술학교 AI산업학과 재학생이 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단이 주최한 '전국민 AI 경진대회'의 '나만의 AI 포스터 디자인' 부문에서 우수상을 수상했다고 17일 밝혔다.
재단에 따르면 이번 수상은 경기도기술학교가 운영하는 생성형 인공지능(AI) 기반 실무 중심 교육이 대외 공모전에서 결실을 본 대표적 사례다.
'전국민 AI 경진대회'는 'AI와 함께 모두의 더 나은 내일을 만들어가자'는 취지로 개최됐으며 참가자들이 생성형 AI를 활용해 대회 홍보 포스터를 기획하고 시각화하는 방식으로 진행됐다.
경기도기술학교 AI산업학과는 시각 디자인과 콘텐츠 제작 등 실무 전반에 생성형 AI를 접목한 교육과정을 운영하고 있다. 교육생들은 제미나이(Gemini), 챗GPT(ChatGPT), 미드저니(Midjourney) 등 다양한 AI 툴을 훈련하고 구체적 결과물 도출을 위한 프롬프트 활용 역량을 다진다.
아울러 학교 측은 교육생들이 비용 부담 없이 실습에 전념할 수 있도록 관련 AI 서비스 계정과 실습 환경을 전폭 지원하고 있다. 이러한 실무 교육에 힘입어 올해 AI산업학과 컬러리스트 기사·산업기사 자격증 응시자의 96%가 합격하는 성과를 거두기도 했다.
홍은정 AI산업학과 담임 교수는 "학생들이 다양한 AI 도구를 직접 다루며 자신만의 활용법을 찾도록 지도하고 있다"며 "산업 현장의 수요에 맞춘 교육의 중요성이 점점 더 커질 것"이라고 설명했다.
허정은 경기도기술학교장은 "이번 수상은 실무 역량 중심의 교육 노력이 학생의 구체적 성과로 이어진 결과"라며 "앞으로도 산업 현장과 각종 대외 활동에서 역량을 발휘할 수 있는 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com