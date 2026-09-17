경기도, 추석 연휴 가축전염병 방역 대폭 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 17일 추석 앞두고 가축방역을 강화했다
- 24일부터 27일까지 비상근무와 집중소독을 한다
- 구제역 접종과 축산물 안전점검도 병행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 인구 이동이 많은 추석 연휴를 앞두고 구제역, 아프리카돼지열병(ASF), 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 등 주요 가축전염병의 유입을 차단하기 위해 방역 태세를 대폭 강화한다고 17일 밝혔다.
도에 따르면 추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지 가축방역대책본부를 중심으로 비상근무체계를 유지하며 가축전염병 발생에 대비해 인력·장비 동원체계를 사전 점검한다. 연휴 전후로는 시·군 방역차량과 공동방제단을 총동원해 축산시설과 농가를 비롯해 야생멧돼지 바이러스 검출 지점, 철새 도래지 인근 도로 등 위험지역을 집중 소독할 계획이다.
도는 귀성객과 성묘객을 대상으로는 고향 방문 시 축산농가 방문을 자제해 줄 것을 집중 안내하고 축산농가에는 ▲외부인과 차량의 농장 출입 통제 ▲농장 내·외부 매일 소독 ▲축사 출입 시 전용 장화 착용과 손 소독 ▲야생동물 차단망 및 외부 울타리 점검 등 방역수칙 준수를 지도할 방침이다. 도와 각 시·군은 터미널과 역사 등 다중이용시설의 현수막·전광판, 마을방송, 문자메시지 등을 활용해 농장 방문 자제 및 방역수칙을 지속적으로 알릴 계획이다.
경기도는 지난 1일부터 경기도 내 소와 염소 사육농가 전체를 대상으로 하반기 구제역 예방접종을 진행하고 있으며 접종 누락 개체가 발생하지 않도록 농가·개체별 접종 관리도 강화하고 있다. 아울러 고병원성 조류인플루엔자 예방을 위해 가금농장을 대상으로 동절기 대비 방역시설 사전 점검을 실시하는 등 선제적인 대응에 나서고 있다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 "지난해 9월부터 고병원성 조류인플루엔자가 발생했었고 아프리카돼지열병과 구제역 추가 발생 위험도 지속되고 있다"며 "추석 연휴 기간 축산농가에서는 외부인·차량 출입 통제와 농장 내·외부 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.
한편 경기도는 추석 성수기 축산물 안전 확보를 위해 도축장 위생관리와 축산물 가공·유통·판매업체 점검도 강화, 생산단계부터 유통·판매까지 전 단계에 걸친 안전관리 체계를 보다 촘촘하게 운영하고 있다.
asj7376@newspim.com