대전시의회, 22일 박민범 테크노파크 원장 후보자 인사청문회

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 22일 박민범 대전TP 원장 후보자 청문회를 연다.
- 청문회는 전문성과 기관 운영 역량, 산업 비전을 검증한다.
- 의회는 23일 결과보고서를 채택할 예정이다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 오는 22일 박민범 대전테크노파크 원장 후보자에 대한 인사청문회를 열고 후보자의 전문성과 기관 운영 역량, 지역산업 발전 비전 등을 집중 검증한다.
16일 시의회에 따르면 이번 청문회는 2023년 10월 '대전광역시의회 인사청문회 조례' 제정 이후 대전테크노파크 원장 직위에 대해 처음 실시되는 인사청문회다.
대전TP는 지역 기업의 성장 지원과 미래전략산업 육성 등을 담당하는 만큼 원장 후보자의 역량과 자질을 임명 전에 검증한다는 데 의미가 있다.
인사청문특별위원회는 박 후보자의 대전TP 주요 사업에 대한 이해도와 전문성을 비롯해 기관장으로서의 직무수행 능력과 조직관리 역량을 살펴볼 예정이다.
지역산업 발전에 대한 비전과 정책 추진력, 도덕성 등도 주요 검증 대상이다.
인사청문특별위원회는 청문회 다음 날인 23일 청문 결과를 토대로 인사청문 경과보고서를 채택할 예정이다.
하경옥 위원장은 "대전테크노파크는 지역기업의 성장과 미래전략산업 육성에 중요한 역할을 담당하는 기관인 만큼 원장에게 요구되는 전문성과 책임이 크다"며 "주요 사업에 대한 이해도와 직무수행 능력, 정책 추진력, 자질과 도덕성 등을 객관적이고 면밀하게 검증하겠다"고 말했다.
한편 인사청문특별위원회는 하경옥 위원장을 비롯해 김민숙·정근모·김신웅·김기흥·장형순 의원 등 산업건설위원회 소속 6명과 의장 선임 위촉 위원으로 행정자치위원회 소속 김영미 의원 등 모두 7명으로 구성됐다.
vincent977@newspim.com