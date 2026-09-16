서수원~의왕 고속화도로 의왕톨게이트, 다차로 하이패스 17일 개통

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 16일 의왕톨게이트 다차로 하이패스 시범운영을 예고했다
- 17일부터 봉담방향, 18일 서울방향에서 이틀간 운영한다
- 통과속도는 60km/h로 올라 병목과 정체 완화가 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
통과속도 30→60km/h 상향...시간당 처리용량 60% 이상 향상
17일 봉담방향·18일 서울방향 시범운영...병목 정체 해소 기대
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 관리하는 민자도로인 서수원-의왕 간 고속화도로(지방도 309호선) 의왕톨게이트에 다차로 하이패스가 구축돼 오는 17일부터 18일까지 이틀간 시범운영에 들어간다.
경기도와 경기남부도로㈜는 차로 사이의 구분봉과 벽을 없애 본선처럼 넓게 만든 무정차 통행 시스템인 '다차로 하이패스' 설치 공사를 마치고 9월 17일 봉담방향을 시작으로 18일 서울방향에서 각각 시범운행을 실시한다고 16일 밝혔다.
의왕톨게이트에는 상행선과 하행선에 각각 2개 차로씩 다차로 하이패스가 설치됐다. 이에 따라 톨게이트 통과 제한속도가 기존 30km/h에서 60km/h로 크게 높아진다.
시간당 차량 처리용량 역시 기존 1100대에서 1800대로 약 60% 이상 대폭 증가해 그동안 반복되던 톨게이트 인근 병목구간의 교통 정체가 대폭 완화될 것으로 전망된다.
경기도와 경기남부도로㈜는 차로 선형을 직선화하고 안전시설물을 보강하는 한편 도로표지판과 차선을 재도색해 주행 안전성과 교통 흐름을 동시에 확보했다.
배성호 경기도 건설국장은 "이번 다차로 하이패스 구축으로 의왕톨게이트의 상습 병목현상을 완화하고 차량 통행속도와 주행 안전성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com