강진역 오가는 추석 '셔틀버스' 달린다

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 16일 추석연휴 특별교통버스 운행을 밝혔다.
- 23일부터 27일까지 강진역과 터미널을 오간다.
- 23일 강진버스터미널서 교통안전 캠페인도 벌인다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 추석 귀성객과 방문객의 편의를 위해 강진역과 강진터미널을 잇는 특별교통버스를 투입한다.
강진군은 16일 추석 연휴인 오는 23일부터 27일까지 5일간 열차 이용객을 위한 특별교통버스를 운행한다고 밝혔다.
특별교통버스는 열차 도착시간에 맞춰 강진역과 강진터미널을 오가는 방식으로 운영된다. 23~24일은 하루 6회 운행하고 25~27일에는 하루 7회로 증편한다.
강진터미널 출발은 오전 8시25분과 11시15분을 비롯해 오후 12시25분, 3시15분, 5시50분, 6시45분이다. 25일부터는 오후 4시5분 운행편이 추가된다.
강진역에서는 오전 9시20분, 11시45분, 오후 12시55분, 3시45분, 6시20분, 7시15분에 출발한다. 25일부터는 오후 4시35분 편이 더해진다.
강진군은 이용객들이 운행시간을 사전에 확인할 수 있도록 군 누리집과 홍보 매체를 통해 일정을 안내한다. 터미널과 강진역 승·하차 지점에도 현수막을 게시할 예정이다.
군 관계자는 "추석 연휴 강진을 찾는 귀성객과 방문객들의 교통 불편을 줄이고 안전하고 편리한 이동을 지원하겠다"고 말했다.
이와 함께 강진군은 23일 오전 8시 강진버스터미널 일원에서 유관기관 및 사회단체와 함께 교통안전 캠페인을 벌인다. 캠페인에서는 교통법규 준수와 안전운전을 당부하고 귀성객을 대상으로 교통안전 수칙을 홍보할 계획이다.
ej7648@newspim.com