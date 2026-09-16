시흥 오이도 스틸랜드에 수도권 최대 12.6MW 지붕형 태양광 준공

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 15일 스틸랜드 지붕형 태양광 준공행사를 열었다.
- 민간 200억 원 투입해 12.6MW 시설을 상업운전했다.
- 발전수익은 산단 개선에 재투자돼 RE100 이행을 돕는다.
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20년간 180억 수익 산업단지 환원...노후 시설 개선 등 상생 모델 구축
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시 오이도 스틸랜드에 수도권 최대 규모의 산업단지 지붕형 태양광 발전시설이 들어섰다.
시흥시는 스틸랜드 관리단과 ㈜에타솔라가 지난 15일 스틸랜드 SB센터에서 '12.6MW 산업단지 지붕형 태양광 발전시설 준공행사'를 개최했다고 16일 밝혔다. 행사에는 임병택 시흥시장을 비롯해 시의원, 경기도, 한국산업단지공단, 입주기업 관계자 등 100여 명이 참석했다.
이번 사업은 민간 자본 약 200억 원을 투입해 스틸랜드 20개 동의 유휴 지붕에 태양광 발전시설을 설치한 민간 주도 프로젝트다. 지난 7월 설비 구성을 마치고 본격적인 상업 운전에 들어갔다.
발전용량은 12.6MW로 시흥시 전체 태양광 발전 허가 용량의 약 10%에 달한다. 이곳에서 생산된 전력은 국내 데이터센터와 제약회사 등 RE100(재생에너지 100%) 참여 기업에 공급돼 탄소중립 실현을 돕는다.
특히 이번 사업은 발전 수익을 산업단지 환경 개선에 재투자하는 '기업형 햇빛소득' 선순환 구조를 갖췄다. 입주기업들은 향후 20년간 약 180억 원의 지붕 임대수익과 기업 상생 비용을 지원받게 된다. 해당 재원은 관리비 절감과 장기수선충당금으로 적립돼 승강기 교체, 방재실 신설, 도로 보수 등 노후 공용시설 개선에 쓰일 예정이다.
조성된 지 30년이 넘은 시화국가산업단지 내에서 이번 스틸랜드 사례가 성공적으로 안착함에 따라 인근 산업단지에서도 메가와트(MW)급 지붕형 태양광 사업이 잇따라 추진되고 있다. 시흥시는 원활한 사업 진행을 위해 인허가 등 행정적 지원을 이어왔다.
임병택 시흥시장은 "이번 사업은 입주기업과 민간사업자가 자발적으로 힘을 모아 이뤄낸 의미 있는 성과"라며 "재생에너지 생산으로 기업의 RE100 이행을 돕고 수익은 노후 산단에 활력을 불어넣는 선순환 모델을 확산해 '기업하기 좋은 시흥'을 만들어 가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com