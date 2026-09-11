대전시, 그린벨트 주민지원 국비 65억원 확보…도로·파크골프장 조성

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 11일 GB 주민지원사업 국비 65억원을 확보했다.
- 환경문화사업 공모에서 전국 1위를 기록하며 4개 사업이 선정됐다.
- 중구·동구·유성구에 도로확장·녹지·수변길을 조성한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 내년도 개발제한구역(Green Belt, GB) 주민지원사업에 투입할 국비 65억원을 확보했다. 확보 규모는 전국에서 두 번째로 많으며, 환경문화사업 공모 실적은 전국 1위를 기록했다.
대전시는 2027년 개발제한구역 주민지원사업에 총 4개 사업이 선정돼 국비 65억원을 확보했다고 11일 밝혔다.
시는 개발제한구역 면적 등을 기준으로 시·도별 배분되는 생활기반사업비를 제외한 환경문화사업 공모에서는 전국 최고 실적을 거뒀다는 설명이다.
대전시는 이번 공모에 모두 15개 사업을 신청해 4개 사업이 최종 선정됐다.
선정 사업은 ▲중구 목달동 남달미로 도로확장공사 23억5000만원 ▲동구 용운동 여가녹지(파크골프장) 조성사업 20억원 ▲동구 신하누리길 조성사업 13억5000만원 ▲유성구 방동 수변공간 산수누리길 조성사업 8억원 등이다.
대전시 관계자는 "사업 발굴과 전문가 자문, 사업계획 보완, 집행률 관리까지 전 과정에 걸쳐 대응한 결과"라며 "자치구와 협력해 주민 체감도가 높은 사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com