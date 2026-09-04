[프로배구] GS칼텍스 유가람↔SOOP 박사랑 1대1 트레이드 단행

AI 핵심 요약beta
- SOOP과 GS칼텍스가 4일 박사랑과 유가람을 맞바꾸는 1대1 트레이드를 단행했다.
- SOOP은 국가대표 리베로 유가람을 영입해 수비 안정성을 높였다.
- GS칼텍스는 세터 박사랑을 데려와 높이와 경기 운영을 보강했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자 프로배구 신생팀 SOOP 수퍼스와 디펜딩 챔피언 GS칼텍스가 서로 필요한 포지션을 채우기 위해 1대1 트레이드를 단행했다.
SOOP과 GS칼텍스는 4일 세터 박사랑과 리베로 유가람을 맞바꾸는 트레이드에 합의했다고 발표했다. 이에 따라 SOOP에서 뛰던 박사랑은 GS칼텍스로, GS칼텍스 소속이던 유가람은 SOOP으로 유니폼을 갈아입는다.
SOOP은 유가람을 영입하면서 국가대표급 리베로진을 구축했다. 2005년생 유가람은 2023-2024시즌 신인선수 드래프트 1라운드 5순위로 프로에 입문했다. 고교 시절부터 연령별 국가대표로 활약했고 프로 데뷔 후에도 꾸준히 출전 기회를 늘리며 경험을 쌓았다.
지난해 열린 2025 한국실업배구연맹&프로배구 퓨처스 챔프전에서는 주전 리베로로 전 경기를 소화하며 팀의 전승 우승에 힘을 보태 리베로상을 받았다. 올해는 성인 국가대표팀에도 선발돼 국제무대 경험까지 쌓았다.
특히 대표팀에서 함께 호흡을 맞춘 한다혜와 SOOP에서 재회한다. 두 국가대표 리베로를 동시에 보유하게 된 SOOP은 긴 시즌을 운영하는 데 필요한 수비 안정성과 선수층을 모두 확보했다.
김세진 SOOP 감독은 "유가람은 어린 나이에도 프로 무대에서 꾸준히 경험을 쌓으며 국가대표까지 성장한 선수"라며 "한다혜와 서로의 장점을 살려 시너지를 내고 팀의 수비 안정감을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. SOOP은 향후 추가 영입을 통해 선수단 구성을 이어갈 계획이다.
GS칼텍스는 박사랑을 영입해 세터진을 보강했다. 대구일중과 대구여고를 졸업한 박사랑은 2021-2022시즌 신인선수 드래프트 전체 1순위로 프로에 입문한 세터다.
177㎝의 장신을 활용한 블로킹과 안정적인 경기 운영, 빠른 패스워크가 강점으로 꼽힌다. 지난 시즌에는 31경기 101세트에 출전해 863개의 세트를 성공시키며 세트당 8.54개를 기록하는 등 주전 세터로 활약했다.
지난 시즌 주전 세터로 뛰었던 안혜진이 이탈한 GS칼텍스로서는 박사랑의 합류로 높이와 경기 운영 능력을 동시에 보강하게 됐다.
이영택 GS칼텍스 감독은 "박사랑의 합류로 세터진의 높이와 경기 운영 능력을 한층 강화할 수 있게 됐다"라며 "빠르게 팀 시스템에 적응해 공격력을 극대화할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"라고 말했다.
wcn05002@newspim.com