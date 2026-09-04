【韩股收盘】 美国利率压力缓解韩股大涨 KOSPI重返6600点上方

纽斯频通讯社首尔9月4日电 受美国利率压力缓解以及外资、机构投资者转为净买入等因素提振，韩国股市4日强势反弹，韩国综合股价指数（KOSPI）上涨超过1%，韩国创业板指数（KOSDAQ）涨近3%。

图为首尔市永登浦区的韩国交易所大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，KOSPI当天较前一交易日上涨107.73点，涨幅1.64%，收于6687.21点。外资和机构投资者分别净买入4793亿韩元和1.6691万亿韩元，个人投资者净卖出3.7224万亿韩元。

大市值股票中，半导体板块表现突出。三星电子上涨2.20%，SK海力士上涨3.20%，三星电子优先股上涨4.07%，SK Square上涨6.12%，三星电机上涨3.93%。与此同时，LG新能源下跌1.92%，三星生物制剂下跌2.03%，KB金融下跌3.32%，三星物产下跌1.34%，现代汽车收平。

此前一个交易日同步净卖出的外资和机构投资者4日转为净买入，成为推动股指上涨的重要因素。美国联邦储备委员会（美联储）理事克里斯托弗·沃勒日前发表偏鸽派言论后，美国10年期国债收益率降至4.77%，近期对韩国股市形成压力的利率因素有所缓解。

KOSDAQ当天上涨23.29点，涨幅2.95%，收于813.50点。外资和机构投资者分别净买入2600亿韩元和1602亿韩元，个人投资者净卖出4120亿韩元。

外汇市场方面，韩元继续走强。首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率较前一交易日下降7.10韩元，以1美元兑1350.40韩元收盘。盘中一度跌破1350韩元，创下去年6月以来约14个月的最低水平。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社