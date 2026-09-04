해경 올해보다 7.4%↑ 2조2920억 규모 내년 예산안 마련…경비함정·드론 등 확충

AI 핵심 요약beta
- 해양경찰청이 4일 2027년 예산안 2조2920억원을 편성했다.
- 불법 외국어선 대응용 경비함정과 드론 등 장비를 늘렸다.
- 노후 청사 개선과 현장 대응력 강화에도 예산을 배분했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =해양경찰청이 내년도에 경비함정 건조와 드론 등 첨단 안전장비 확충 등에 필요한 2조2920억원 규모의 예산안을 마련했다.
해양경찰청은 내년도 예산안은 올해 본예산 2조1340억원보다 1580억원(7.4%) 증가한 2조2920억원으로 편성했다고 4일 밝혔다. 늘어난 예산은 불법 외국어선 단속과 해양주권 수호를 위한 대형 경비함정 건조와 연안 순찰 드론 등 첨단 안전장비 확충에 집중 투입된다.
해경청은 국정과제인 '흔들림 없는 해양주권, 안전한 우리바다' 이행과 국민이 체감할 수 있는 해양안전 확보에 예산을 중점 배분했다고 설명했다.
분야별로는 해양주권 분야에 5344억 원이 가장 많이 배정됐으며 조직역량 1361억 원, 구조·안전 1192억 원, R&D·정보화 1160억 원, 해양오염방제 663억 원, 해양치안 251억 원 등이다.
특히 서해에서 기승을 부리는 불법 외국어선에 대응하는 전력 증강을 위해 3000t급 경비함정 3척과 단속 전담 500t급 경비함정 2척의 건조비용을 예산에 반영했다.
연안 사고에 대비한 현장 장비도 확충한다. 해경 파출소에 연안순찰 드론 22대를 도입하고 동력구조보드 33대와 구조승합차량 16대를 새로 배치한다. 지역 주민이 직접 연안 안전관리에 참여하는 '연안안전지킴이'도 66명 늘린다.
전국의 노후 청사 개선에도 예산이 투입된다. 해경은 올해 455억 원보다 174억 원(38.2%) 증가한 629억 원 규모의 국유기금을 편성해 속초해양경찰서 청사 재건축과 창원해양경찰서 광암파출소 신축 등을 추진한다.
해경은 이번 예산안을 바탕으로 대형 경비함정과 첨단 안전장비를 확충하고 현장 대응력을 강화해 해양주권 수호와 국민 안전을 동시에 강화한다는 방침이다.
해양경찰청의 2027년도 정부예산안은 국회 심의를 거쳐 오는 12월 최종 확정될 예정이다.
hjk01@newspim.com