[KLPGA] 김보경 시즌 2승, 이스트원·오션비치 챔피언스 투어 8차전 우승

AI 핵심 요약beta
- 김보경이 4일 오션비치 챔피언스 8차전서 우승했다
- 김보경은 연장전 버디로 시즌 2승째를 수확했다
- 김보경은 누적상금 3위로 올라 다승왕 경쟁에 합류했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김보경(40)이 시즌 2승째를 수확했다.
김보경은 경상북도 영덕에 위치한 오션비치 골프앤리조트(파72/5,962야드)의 OCEAN(OUT), BEACH(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 이스트원·오션비치 챔피언스 투어 8차전(총상금 7천만 원, 우승상금 1천5십만 원)'에서 연장 접전 끝에 우승을 차지했다.
김보경은 1라운드 6언더파 66타, 최종라운드 6언더파 66타로 최종합계 12언더파 132타(66-66)를 기록해 이정은3(41), 문지영2(42)와 연장전에 돌입했다. 18번 홀(파5,474야드)에서 진행된 첫 번째 연장전에서 이정은3와 문지영2가 모두 파를 기록한 사이 김보경이 버디를 잡으면서 챔피언스 투어 시즌 두 번째 우승 트로피를 들어 올렸다.
이번 대회에서 노보기 플레이를 펼치며 1차전에 이어 다시 한번 우승한 김보경은 "초반에 선두와 타수 차이가 꽤 벌어져 있어 우승을 크게 의식하지 않고 마음을 비운 채 플레이했다."면서 "마지막 16번 홀부터 18번 홀까지 3번 연속 버디를 잡으면서 나도 놀랄 만큼 좋은 마무리를 할 수 있었다. 기대하지 않았던 상황에서 다시 우승까지 차지하게 돼 더욱 기쁘다."고 우승 소감을 전했다.
2004년 8월 입회 후 2008시즌 '두산 매치플레이 챔피언십' 우승을 시작으로 정규투어 통산 4승을 기록하며 활약한 김보경은 만 40세가 되어 올해부터 챔피언스 투어에 출전하고 있다. 김보경은 첫 출전한 'KLPGA 2026 챔피언스 클래식 1차전'에서 우승하며 역대 9번째로 챔피언스 투어에서 첫 출전한 대회에서 우승을 차지한 선수가 됐다.
김보경은 "한동안 계속 일만 하다가 챔피언스 투어 생활도 병행하다 보니 체력적으로 힘들기는 하지만 대회에 꾸준히 출전하면서 일상에 새로운 활력을 얻고 있다."면서 "생각하지도 못했던 두 번의 우승을 차지한 만큼 승수를 더하는 것에 욕심을 내기보다는 남은 3개 대회에서도 꾸준히 좋은 경기력을 보여주며 시즌을 마무리하고 싶다."고 목표를 밝혔다.
이밖에 지난 'KLPGA 2026 디오너스골프 챔피언스 투어 7차전'에서 우승한 문지영2는 이정은3와 함께 연장전에서 아쉽게 패하며 공동 2위에 올랐고, 최종라운드에서 5타를 줄인 정윤주(45)가 최종합계 7언더파 137타(70-67)로 단독 4위에 올랐다.
한편, 이번 대회 우승으로 올 시즌 챔피언스 투어에서 배경은(41)과 나란히 2승씩을 거두며 다승왕 경쟁도 펼치게 된 김보경은 우승 상금 1천5십만 원을 추가하며 누적 상금 41,199,467원으로 상금순위 5위에서 두 계단 상승한 3위로 올라섰고, 문지영2가 누적상금 52,958,667원으로 상금 1위 자리를 지켰다.
iaspire@newspim.com