民调：李在明施政好评率跌至40% 创执政以来新低

纽斯频通讯社首尔9月4日电 韩国民调机构韩国盖洛普4日公布的民意调查结果显示，总统李在明施政好评率降至40%，创其就任以来最低水平；负面评价率升至51%，亦创新高。房地产政策成为受访者对李在明施政作出负面评价的首要原因。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

韩国盖洛普于1日至3日面向全国1001名年满18岁的选民开展调查。结果显示，李在明施政好评率40%，差评率51%，9%的受访者未作回答或持保留意见。与上一项调查相比，正面评价下降2个百分点，负面评价上升1个百分点。

从年龄层看，40多岁和50多岁群体的施政好评率均处于50%左右，20多岁群体最低，为25%左右。

韩国盖洛普表示，40多岁和50多岁群体对李在明施政的好评率相对较高，20多岁群体最低，但各年龄层好评率均处于李在明就任以来的最低水平。

在给予李在明施政正面评价的受访者中，"经济和民生"以14%居首，其次为"外交"（13%）、"总体上做得好"（10%）、"沟通"（8%）和"房地产政策"（6%）。

在负面评价理由中，"房地产政策"以23%居首，其次为"经济和民生"（11%）、"人事任用"（9%）以及"道德问题、回避本人审判"等（6%）。

政党支持率方面，执政党共同民主党为38%，最大在野党国民力量党为30%，祖国革新党为3%，改革新党和进步党均为1%，无党派受访者占25%。

此次调查采用随机抽取的无线电话虚拟号码，通过电话调查员访谈（CATI）方式进行。调查样本误差为95%置信水平下±3.1个百分点，回答率为9.5%。详细调查结果可通过韩国中央选举民意调查审议委员会和韩国盖洛普网站查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社