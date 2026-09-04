네이버, 플러스 멤버십 전용 페스티벌 10월 개최

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 10월 30일부터 11월 1일까지 넾페스타를 열었다.
- 행사는 얼굴인식 입장과 NFT 스탬프 투어로 꾸몄다.
- 실리카겔 등 공연과 브랜드 부스, 예매를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 플러스 멤버십 이용자를 위한 오프라인 페스티벌 '넾페스타'를 10월 30일부터 11월 1일까지 서울 성수의 앤더슨씨에서 개최한다.
행사는 입장부터 결제까지 네이버의 기술 서비스를 경험하도록 구성했다. 입장은 자체 개발한 얼굴 인식 기술 'Npay 페이스사인'으로 진행된다. 이 기술은 딥러닝 기반으로 빠른 인증이 가능하며 안티스푸핑 기술과 양자내성암호가 적용돼 얼굴정보를 안전하게 보관한다.
현장에서는 'Npay 월렛' 기반의 NFT 스탬프 투어 이벤트를 운영한다. 방문객들은 영구 소장 가능한 NFT를 수집할 수 있다. 브랜드 존에서는 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'를 통한 페이스사인 결제도 가능하다.
뷰티·라이프스타일·푸드 등 다양한 브랜드가 참여하며 실리카겔·루시·자이언티·카더가든·권진아 등 아티스트들이 공연을 펼친다. 플러스 스토어 주요 브랜드들은 특별 부스를 운영해 한정 굿즈를 제공한다.
멤버십 이용자 대상 선예매는 10월 6일 오후 1시에 시작되며 일반 예매는 10월 7일부터 진행된다. 9월 4일부터 10월 5일까지 Npay로 20만원 이상 결제한 고객에게는 선예매 혜택을 제공한다.
심준용 네이버 브랜드 경험 리더는 "네이버의 쇼핑, 예약, 결제 등 전사적 역량을 결합한 오프라인 멤버십 페스티벌 '넾페스타'는 2030 이용자를 대상으로 아티스트 공연부터 브랜드 체험존까지 다양하게 준비했다"며 "향후에도 네이버의 온오프라인 생태계를 연결한 다양한 혁신적 이벤트를 선보이겠다"라고 밝혔다.
origin@newspim.com