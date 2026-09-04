빅씽크, 상반기 56억원 매출…"올해 100억 이상 전망"

AI 핵심 요약beta
- 빅씽크테라퓨틱스가 4일 상반기 매출 56억원을 기록했다.
- 상반기 매출은 전년 동기 대비 235% 늘었고 흑자 전환했다.
- 회사 측은 항암제 확대 힘입어 연매출 100억원을 전망했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 킵스바이오파마(킵스파마)의 자회사이자 항암제를 중심으로 의약품 사업을 전개하는 빅씽크테라퓨틱스가 올해 상반기 매출 56억원을 기록하며 지난해 연간 매출을 넘어섰다. 회사는 올해 연간 매출 100억원 이상을 전망하고 있다.
4일 빅씽크는 올해 상반기 누적 매출이 56억원으로 전년 동기 대비 235% 증가했다고 밝혔다. 지난해 연간 매출 51억원도 상반기 만에 웃돌았다. 영업이익은 올해 상반기 흑자로 전환했다.
연간 매출은 2024년 35억원에서 지난해 51억원으로 증가한 데 이어 올해 상반기까지 56억원을 기록했다. 빅씽크는 주요 항암제 판매 확대와 신규 도입 품목의 매출 반영 등이 실적 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다.
주요 제품별로 보면 유방암 치료제 '너링스'의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 58% 증가했다. 한독테바와 독점 유통 계약을 체결한 항암제 5종은 상반기 전체 매출의 18%를 차지했다.
빅씽크가 아시아 판권을 보유한 암 환자 구내염 치료제 '뮤코사민'의 매출도 증가했다. 대만·태국·말레이시아 등으로 수출 지역을 확대하면서 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 8배 이상 늘었다.
회사는 항암 분야에 특화된 영업·마케팅 조직과 상급종합병원 및 암 전문 의료진을 대상으로 구축한 영업망, '너링스'·'롱퀵스' 등 항암제 포트폴리오 확대 등을 실적 증가 요인으로 꼽았다. 제품별 특성을 고려한 영업 전략도 병행하고 있다고 설명했다.
빅씽크는 기존 제품 판매와 함께 신규 제품 도입을 추진하며 항암제 포트폴리오를 확대할 계획이다. 상반기 매출 증가세를 바탕으로 올해 연간 매출 100억원을 넘어설 것으로 회사 측은 예상하고 있다.
김만기 빅씽크 상무는 "그동안 축적한 항암 분야의 전문성과 영업 역량이 결실을 맺으며 올해는 100억원을 초과하는 사상 최대 실적을 낼 것으로 전망된다"며 "현재 준비 중인 다양한 신제품 도입을 포함해 항암제 포트폴리오 경쟁력을 끌어올리며 앞으로도 실적 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com