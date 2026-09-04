李在明将于6日至9日对法国进行国事访问

纽斯频通讯社首尔9月4日电 韩国总统李在明将于6日至9日对法国进行国事访问。此访旨在进一步深化韩法两国今年4月升级的"全球战略伙伴关系"，推动人工智能（AI）、航天、核能等领域合作取得实际成果。

图为韩国总统李在明（右）与法国总统马克龙合影。【图片=青瓦台提供】

总统府青瓦台国家安保室长魏圣洛4日上午在青瓦台春秋馆举行的记者会上介绍李在明访法日程及预期成果时说，此次访问源于法国总统埃马纽埃尔·马克龙今年4月访韩时邀请李在明担任"卢米埃尔峰会"共同主席，并提出国事访问邀请。韩方期待此次访问在安全、经济、科学技术、文化及人员交流等领域取得具体合作成果。

李在明将于6日晚抵达法国南部圣保罗·德·旺斯，7日以共同主席身份出席"卢米埃尔峰会"。

8日至9日，李在明将在巴黎开展国事访问行程。8日，他将前往凯旋门向无名烈士墓敬献花圈，并出席法国政府举行的欢迎仪式。随后，他将在爱丽舍宫与马克龙举行首脑午餐会，并参加两国代表团成员出席的首脑会谈。

李在明还将参加由韩国和法国约20家企业参加的韩法商务圆桌会议。当晚，马克龙夫妇将在爱丽舍宫举行国宴。

9日，李在明将与法国国民议会议长雅埃尔·布朗-皮韦举行会谈，参加旅法韩国同胞午餐座谈会，并会见经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼。

魏圣洛表示，此访的首项预期成果是进一步充实今年4月升级的韩法"全球战略伙伴关系"，为韩国扩大对欧外交增添新的动力。

第二项预期成果是扩大尖端技术合作。韩方计划拓展与法国在AI、航天、核能和生物技术等领域的合作，并加强青年及科学技术领域交流。第三项预期成果是加强文化和内容产业合作。

马克龙今年4月2日至3日对韩国进行国事访问。这是时隔11年再次有法国总统访问韩国，也是李在明政府成立后首位欧洲国家领导人对韩国进行国事访问。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社