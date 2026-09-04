장수지역자활센터, 교통 취약 41개 마을 '장수이동점빵' 운영

AI 핵심 요약beta
- 장수지역자활센터가 4일 장수이동점빵을 본격 운영했다.
- 교통 취약지역 41개 마을을 찾아 생활필수품을 판다.
- 별도 주문·집앞배송으로 고령 주민 편의를 높였다.
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주 3회 오전 9시 30분부터 운영…주문 판매·집 앞 배송 편의 확대
[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수지역자활센터가 생필품 구매에 어려움을 겪는 농촌 주민들을 위해 찾아가는 생활밀착형 자활사업인 '장수이동점빵'을 본격 운영한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 농촌 지역의 고령화와 교통 불편으로 인한 주민들의 생활 불편을 현장에서 해소하고 자활 참여자에게 안정적인 일자리를 제공하기 위해 추진된다.
장수이동점빵은 올해 연말까지 시범 운영되며 사전 현지 조사를 통해 선정된 교통 취약지역 41개 마을을 차량으로 직접 찾아간다.
판매 품목은 화장지, 세제, 샴푸 등 생활용품과 라면, 김, 장류 등 식료품, 계란, 두부, 콩나물 등 신선식품까지 일상생활에 필요한 다양한 상품으로 구성됐다.
특히 주민 수요를 반영한 별도 주문 판매와 집 앞 배송 등 맞춤형 서비스도 함께 제공해 고령 주민들의 이용 편의성을 높였다.
운영 시간은 매주 월·수·목요일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지이며 마을별로 약 30분간 운영한다.
권역별로는 월요일 계북면, 수요일 번암면, 목요일 천천면을 순회한다. 향후 이용 현황과 주민 의견을 반영해 운행 노선과 운영 시간을 탄력적으로 조정할 방침이다.
gojongwin@newspim.com