순창발효관광재단, '떡류 식품산업·관광 연계' 지역경제 활성화

AI 핵심 요약beta
- 순창발효관광재단이 4일 떡류협회 순창지부와 MOU를 맺었다.
- 순창 코리아 떡볶이페스타 등 지역행사 협력을 약속했다.
- 떡류 식품 연계 관광콘텐츠로 지역경제 활력 기대했다.
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'순창 코리아 떡볶이페스타' 등 지역행사 협력…관광·식품 정보 교류
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창발효관광재단은 지역 떡류 식품산업을 관광자원으로 활용해 관광 경쟁력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 협력체계를 구축한다고 4일 밝혔다.
재단은 한국떡류식품가공협회 전북지회 순창지부와 '지역관광 활성화 및 공동발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.
이번 협약은 '순창 코리아 떡볶이페스타' 등 지역행사의 성공적인 개최를 지원하고 떡류 식품을 활용한 지속 가능한 관광 콘텐츠를 발굴하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 순창 코리아 떡볶이페스타 등 지역행사 추진 시 떡류 식품 관련 분야에서 상호 협력하기로 했다.
또 관광정책과 떡류 식품사업 관련 정보를 공유하고 지역경제 활성화를 위한 공동 콘텐츠 개발과 시행에도 힘을 모은다.
이와 함께 협력사업과 우수사례를 적극 홍보하고 양 기관이 합의한 공동 발전사업을 지속적으로 발굴해 추진할 계획이다.
재단은 순창의 발효문화와 떡류 식품산업을 연계한 차별화된 콘텐츠가 관광객 유입과 지역 식품산업 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
선윤숙 순창발효관광재단 대표는 "이번 협약은 순창의 우수한 발효 문화와 떡류 식품 산업이 시너지를 발휘해 지역 관광 경쟁력을 한층 더 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 차별화된 관광 콘텐츠를 선보이고 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com