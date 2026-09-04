완주군 '청렴 토크콘서트' 진행…공직사회 소통·조직문화 개선

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 4일 청렴 토크콘서트를 열어 현장 의견을 들었다.
- 유희태 군수는 직원들과 조직문화 개선 방안을 논의했다.
- 군은 청렴 소통방 등으로 청렴 정책을 강화하기로 했다.
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카카오톡 '완주청렴토크'·새올행정 '청렴 안심 소통방' 등 소통창구 도입
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 공직자들의 현장 목소리를 청렴 정책에 반영하고 건강한 조직문화를 조성하기 위한 소통 강화에 나선다고 4일 밝혔다.
유희태 완주군수는 군청 대회의실에서 열린 '2026년 청렴 토크콘서트'에 참석해 현장 실무자 100여 명과 조직문화 개선을 위한 의견을 나눴다.
이번 행사는 기존의 일방적인 주입식 교육에서 벗어나 직원들이 현장에서 체감하는 조직문화의 문제점과 청렴행정 추진 과정에서 겪는 어려움을 직접 듣고 개선 방안을 찾기 위해 마련됐다.
유 군수는 청렴헌장 낭독을 시작으로 사전 설문과 현장 질문을 통해 전달된 직원들의 의견에 직접 답하며 약 1시간 동안 대화를 이어갔다.
특히 인허가 업무 과정에서 발생하는 민원인과의 관계, 상급자의 부당한 지시, 세대 간 인식 차이, 적극행정과 원칙 준수 사이의 균형 등 공직 현장에서 마주하는 현실적인 고민을 놓고 의견을 공유했다.
유 군수는 이날 제시된 직원들의 건의 사항을 군정 청렴 정책에 적극 반영하겠다는 뜻도 밝혔다.
이에 따라 군은 익명성을 보장하는 카카오톡 오픈채팅방 '완주청렴토크(talk)'와 상급자의 부당한 지시를 안전하게 신고하고 개선할 수 있는 새올행정 '청렴 안심 소통방'을 도입해 운영한다.
또 부패 취약 분야를 개선하고 직원들의 고충을 해소하기 위해 부서를 직접 찾아가는 '2026년 부서별 청렴 릴레이 소통간담회'도 추진하고 있다.
감사담당관 주관으로 불합리한 보고 절차와 관행적인 대기 근무 등 내부 애로사항을 수렴하고 접수된 의견을 분석해 개선 가능한 과제부터 조치한 뒤 결과를 직원들과 공유할 방침이다.
유희태 완주군수는 "청렴은 거창한 구호가 아니라 매일의 작은 선택과 실천, 그리고 서로에 대한 신뢰에서 시작된다"며 "직원들의 목소리를 밑거름 삼아 건강한 일터를 만들고 끊임없는 소통으로 군민에게 신뢰받는 완주를 완성해 나가겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com