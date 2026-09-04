LX공간정보아카데미, 국가인적자원개발 최우수 훈련기관 8년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- LX공간정보아카데미가 4일 최우수 S등급으로 8년 연속 선정됐다.
- 재직자·채용예정자 대상 실무형 교육을 운영했다.
- 최근 5년 수료생 평균 97%가 취업했다.
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재직자 28개 맞춤형 과정·채용예정자 6개월 집중교육 취업률 평균 97%
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사) 국토정보교육원 산하 LX공간정보아카데미가 국가인적자원개발컨소시엄 최우수 공동훈련센터로 8년 연속 선정됐다고 4일 밝혔다.
LX공간정보아카데미는 최근 열린 '2026년 국가인적자원개발컨소시엄 베스트 오브 챔프(Best of CHAMP) 시상식'에서 최우수 S등급 공동훈련센터로 이름을 올렸다.
고용노동부와 한국산업인력공단이 지정한 국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터인 LX공간정보아카데미는 국토교통부의 공간정보 인재 양성 계획에 맞춰 산업 현장이 필요로 하는 실무형 전문인력 양성을 위해 지난 2014년 설립됐다.
현재 산업 현장의 수요를 반영해 재직자 역량 향상 과정과 채용예정자 양성 과정을 투트랙 방식으로 운영하고 있다.
올해 재직자 교육은 오픈소스 GIS를 비롯해 인공지능(AI), 빅데이터, 위성 및 드론 영상 처리 등 최신 IT 기술을 융합한 28개 맞춤형 과정을 수준별로 제공한다.
대학 졸업자와 졸업예정자를 대상으로 하는 '공간정보 응용소프트웨어 전문가 양성 과정'은 실무 중심의 공간정보 및 프로그래밍 교육을 6개월간 집중적으로 실시한 뒤 취업 연계까지 원스톱으로 지원한다.
최근 5년간 해당 과정 수료생의 평균 97%가 공간정보 관련 우수 기업에 취업하는 등 높은 취업 성과도 거두고 있다.
김진성 국토정보교육원장은 "앞으로도 국가공간정보산업 정책을 적극 뒷받침하고 산업 현장에서 즉시 활약할 수 있는 맞춤형 핵심 인재 양성에 전력을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com