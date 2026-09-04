"名山·名水·名城"杭州·千岛湖·黄山专题推介会在首尔举行

纽斯频通讯社首尔9月4日电 为深化中韩文化旅游交流合作，推动杭州、千岛湖、黄山文化旅游资源与韩国市场深度对接，9月3日，"名山·名水·名城"杭州·千岛湖·黄山专题推介会在韩国首尔举行。

与会嘉宾合影留念。【图片=记者 周钰涵 摄】

活动由杭州市文化广电旅游局、黄山市文化和旅游局联合主办。中国驻韩大使戴兵、驻韩使馆公使衔参赞兼首尔文化中心主任沈晓刚、韩国旅行业协会、首尔特别市观光协会相关负责人，中韩两国旅游、文化、媒体、旅行社代表约150名嘉宾齐聚现场。

作为杭州面向韩国市场打造的高水平文旅对外推介活动，本次活动立足杭州深厚历史底蕴与蓬勃的城市活力，通过致辞分享、专题推介、特色展陈等多元形式，全方位、立体化展现杭州独特的城市魅力，推动杭州文旅品牌深度走向韩国、走向国际。

中国驻韩国大使戴兵致辞。【图片=记者 周钰涵 摄】

中国驻韩大使戴兵在致辞中表示，中韩两国地缘相近、人缘相亲、文化相通，旅游一直是增进两国人民相互了解和友好感情的重要桥梁。近年来，越来越多韩国游客走进中国，在自然山水、历史文化、城市生活、经济发展和特色美食中，不断发现一个更加真实、丰富、多元、进步的中国。

杭州市人民政府党组成员、副市长鲁霞光在致辞中回顾了杭州与韩国跨越千年的文化交流渊源。他提到，中韩千年情谊绵延至今，双向文旅互动愈发热烈。随着跨境免签政策落地见效，2026年1 7月，杭州接待韩国过夜游客 5.96 万人次，韩国稳居杭州外籍客源国第四位，充分体现韩国民众对杭州文旅的认可与喜爱。期待进一步加强与韩国旅行社、航空企业、主流媒体及文旅平台的深度协作，开发更多适配韩国游客兴趣与消费习惯的定制化旅游产品，以旅游为纽带，拉近两地民众距离，加深人文相知互鉴。

黄山市人民政府副秘书长洪峰表示，黄山兼具壮美自然景观与深厚人文底蕴，拥有世界文化与自然"双遗产"等丰富资源，韩国游客对自然山水和品质旅游的需求与黄山特色高度契合。自赴韩旅游包机开通以来，韩国游客量长期位居黄山入境客源市场前列。未来，黄山将进一步深化与韩国旅游业界的合作，优化旅游产品和服务，吸引更多韩国游客走进黄山。

韩国旅游业协会黄焌皙副会长在致辞中表示，当下韩国游客赴华旅游需求持续复苏，游客目的地选择、出游方式也更加多元。杭州兼具历史文化、自然山水、美食生活与现代科技多重资源，在韩国旅游市场具备广阔的开发潜力。

推介环节中，拥有五次杭州到访经历的韩国旅游达人Hello Jackson，带来主题为"Living Poetry，AI Hangzhou"的杭州文旅专题推介。黄山文旅推介官则以"你好，黄山"为主题展开专题分享，从韩国游客和专业人士的视角介绍黄山。

会场序厅同步打造杭州、黄山文化科技体验展区。茶文化展示、特色文创体验与人工智能、机器人等科技项目集中亮相。韩国业界嘉宾沉浸式感受宋韵、吴越传统文化魅力的同时，近距离触摸杭州数字经济创新发展成果。

针对韩国游客出境旅行最关心的支付、出行服务痛点，KakaoPay出境业务总负责人Brian Kim带来主题分享，介绍韩国游客在中国境内移动支付的使用场景与服务体验。

相关旅游机构和企业分别签署合作协议，合作内容涉及旅游资源推广、产品开发、客源市场拓展及市场营销等领域，加速推动杭千黄文旅产品落地韩国市场。【图片=记者 周钰涵 摄】

本次推介会重磅亮点-面向韩国市场量身打造的5 条 "名山・名水・名城" 精品主题线路正式发布。活动现场，相关旅游机构和企业分别签署合作协议，合作内容涉及旅游资源推广、产品开发、客源市场拓展及市场营销等领域，加速推动杭千黄文旅产品落地韩国市场。

不少参会旅行商会后表示，将结合韩国游客消费需求，深度研究本次发布的主题线路，计划推出"杭州·千岛湖·黄山"旅游产品，满足观光、文化体验、休闲度假的多元诉求。多名韩国旅游达人也表达了赴三地实地采风体验的意愿，希望通过短视频、社交平台，向韩国年轻群体、自由行游客展现目的地独特魅力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社