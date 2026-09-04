고원희, 빌리언스와 전속계약…조보아와 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 고원희가 4일 빌리언스와 전속계약을 맺었다.
- 빌리언스는 고원희의 새 도약을 세심히 지원하겠다고 밝혔다.
- 고원희는 드라마와 영화서 연기 변신을 이어왔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 고원희가 빌리언스와 손잡고 새로운 도약에 나선다.
빌리언스는 4일 "오랜 시간 여러 작품에서 자신만의 매력을 보여준 고원희와 소중한 인연을 맺게 되어 기쁘다. 고원희가 배우로서 한층 더 빛나고 새로운 가능성을 발견할 수 있도록 세심한 지원을 이어가겠다"라고 전했다.
고원희는 2013년 JTBC '궁중잔혹사 꽃들의 전쟁'에서 장렬왕후 조씨 역을 맡아 본격적으로 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 KBS1 '고양이는 있다', KBS2 '왕의 얼굴', '별이 되어 빛나리'를 통해 안정적인 연기력을 인정받으며 주연 배우로 자리매김했다.
이어 KBS2 '최강 배달꾼'의 밝고 솔직한 이지윤, JTBC '으라차차 와이키키'의 유쾌하고 호탕한 강서진, KBS2 '퍼퓸'에서는 중년 여성 민재희의 또 다른 모습인 모델 민예린 역을 맡아 유쾌한 연기 변신을 선보이는 등 단아하고 차분한 이미지에 머무르지 않고 코미디와 로맨스, 생활 연기를 자유롭게 오가며 매 작품 색다른 변신을 보여줬다.
또한 넷플릭스 시리즈 '연애대전'에서는 당차고 솔직한 신나은으로 극의 재미를 더했고, JTBC '킹더랜드'에서는 승무원 오평화가 마주한 일과 사랑의 고민을 현실감 있게 풀어내 시청자들의 공감을 이끌었다. 지난해 방송된 TV 조선 '다음생은 없으니까'에서는 쇼호스트 송예나로 분해 극에 긴장감을 불어넣었다.
뿐만 아니라 영화 '경성학교: 사라진 소녀들', '한강블루스', '흔들리는 물결', '메리 크리스마스 미스터 모', '죄 많은 소녀', '개그맨' 등 스크린에서도 꾸준히 관객과 만났다. 이렇듯 섬세한 감정 표현부터 능청스러운 코믹 연기까지 다양한 면모를 보여준 고원희가 빌리언스와 함께 만들어갈 다음 행보에 이목이 쏠린다.
한편 고원희가 합류한 빌리언스에는 조보아, 허성태, 이준영 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com