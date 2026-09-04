美国半导体和清洁能源企业决定在韩投资20亿美元

纽斯频通讯社华盛顿9月3日电 韩国产业通商部与大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）当地时间3日在美国华盛顿举行美国投资申报仪式及投资者圆桌会。美国半导体材料与设备、清洁能源领域4家企业决定在韩国投资总计20亿美元。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

此次投资涉及工业气体、半导体设备、先进材料和能源基础设施等领域。韩方表示，在全球供应链重组等贸易环境发生变化的背景下，此次投资体现韩美双方基于相互信任持续推进投资合作，有望进一步加强两国先进产业供应链合作。

对韩投资的4家美国企业分别为工业气体企业空气产品公司（Air Products）、半导体设备企业Axcelis Technologies、玻璃、陶瓷及光学材料企业康宁（Corning）以及能源基础设施企业Pacifico Energy。

空气产品公司计划在韩国京畿道平泽的下一代半导体生产基地建设工业气体专用供应基础设施。

Axcelis Technologies计划扩建位于京畿道平泽的离子注入机制造设施。离子注入机是半导体前道工艺的核心设备之一。韩国是该公司在美国以外唯一生产离子注入机的国家。

康宁计划在忠清南道牙山升级生产设施，引入用于先进材料的下一代工艺技术。Pacifico Energy目前正在韩国全罗南道珍岛海域推进总规模为3.2吉瓦的海上风电园区建设项目。

KOTRA表示，此次投资与韩国政府推进的"三大超级项目"中的半导体、人工智能（AI）数据中心和实体AI等领域直接相关，具有重要意义。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社