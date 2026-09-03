남양주시, 포천·화도고속도로 달뫼IC 통행료 인하 촉구

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 최현덕 남양주시장이 지난 2일 시장 집무실에서 포천-화도고속도로 운영사 대표이사와 만나 달뫼IC 통행료 부담 완화를 위한 개선 방안을 논의하고 통행료 인하를 적극 요청했다고 3일 밝혔다.

지난 2일 남양주시청 시장 집무실에서 화도·수동 지역 주민대표와 포천-화도고속도로 운영사 관계자들이 달뫼IC 통행료 인하 방안을 논의하고 있다.[사진=남양주시]

시에 따르면 포천-화도고속도로 달뫼IC~화도JCT 구간은 약 2.85㎞에 불과한 단거리 구간임에도 통행료가 1300원으로 책정돼 있어 이용 거리에 비해 통행료 부담이 크다는 주민 의견이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 두 개 이상의 고속도로를 연계 이용할 경우 노선별 기본요금이 각각 부과되면서 단거리 이용자의 통행료 부담이 상대적으로 커지는 구조라고 설명했다.

남양주시는 달뫼IC를 주로 이용하는 화도읍·수동면 주민들의 경제적 부담을 덜고 고속도로 이용 편의를 높이기 위해 통행료 인하 방안을 검토해 왔다. 최근에는 화도읍·수동면 주민 7750명이 달뫼IC 통행료 인하를 요청하는 건의서를 제출하는 등 지역 내 인하 요구가 이어지고 있다고 밝혔다.

이에 최현덕 시장은 이날 화도·수동 지역 주민대표들과 함께 포천-화도고속도로 대표이사를 만나 달뫼IC 통행료로 인한 주민들의 부담과 의견을 전달하고 통행료 인하 등 실질적인 부담 완화 방안 마련을 요청했다.

최 시장은 "달뫼IC는 이용 거리에 비해 통행료 부담이 높은 상황"이라며 "지역 주민들의 목소리를 충분히 반영해 통행료 인하 등 실질적인 부담 완화 방안을 적극 검토해 달라"고 말했다.

남양주시는 단기적으로 현재 운영 중인 단거리 연계구간 할인제도의 적용 범위를 확대하고 장기적으로는 고속도로 간 연계 이용 시 기본요금이 중복 부과되지 않도록 환승제도 도입 등 제도 개선을 국토교통부에 건의한 바 있다.

시는 앞으로도 포천-화도고속도로 운영사 및 국토교통부와 지속적으로 협의해 달뫼IC 통행료 부담 완화와 제도 개선 방안을 마련해 나갈 계획이라고 밝혔다.

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