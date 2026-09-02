KBO, 2026 울산-KBO 가을리그 중계 방송 선정 입찰…현장 접수만 가능

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO가 2026 울산-KBO 가을리그(2026 울산-KBO Fall League) 중계 방송 선정 입찰을 실시한다.

KBO는 "2026 울산-KBO 가을 리그 제작 및 편성 운영사업자 선정 입찰을 실시한다"고 2일 밝혔다.

2026 KBO리그 엠블럼. [사진=KBO]

2026 울산-KBO 가을 리그는 국내의 젊은 선수들이 해외 유망 선수들과의 실전 경쟁을 통해 자신의 기량을 한층 더 발전시키고 향후 KBO 리그의 주축 선수로 성장할 수 있도록 돕기 위한 교육리그다. 올해는 국내 8팀과 해외 4팀 총 12팀이 참가할 예정이다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 2026 울산-KBO 가을 리그 중계 방송 제작 및 편성 전반에 대한 업무를 대행하게 된다. 기타 자세한 내용은 조달청 나라장터에서 확인할 수 있다.

본 사업 입찰 참여를 원하는 업체는 입찰공고 양식을 다운받아 작성한 후 필요서류를 첨부해 오는 11일 오전 11시 30분까지 서울특별시 강남구 강남대로 278 야구회관 6층에 위치한 KBO 육성팀으로 방문 접수하면 된다. 단, 이메일, 우편, 팩스로 접수는 받지 않는다.

willowdy@newspim.com