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이현중·여준석 등 AG 남자농구 대표팀 최종 명단 12명 확정

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  • 대한민국 남자농구 대표팀이 2일 아시안게임 최종 12인을 확정했다.
  • 이현중·여준석·최준용 중심으로 12년 만의 정상 탈환에 나섰다.
  • 대표팀은 10일 사우디전부터 조별리그를 치른다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 남자 농구 대표팀이 이현중과 여준석(시애틀대), 최준용(KCC) 등 최정예 전력을 구축해 12년 만의 아시안게임 정상 탈환에 도전한다.

대한민국농구협회는 2일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 성인 남자 농구 국가대표팀 최종 12인 명단을 확정해 발표했다. 니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 대표팀은 최근 치러진 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 윈도우4 무대를 누빈 선수들을 주축으로 최종 엔트리를 꾸렸다.

대표팀 공격의 핵심인 이현중과 여준석을 비롯해 이정현(소노), 문유현, 변준형(이상 정관장), 유기상(LG), 이우석(국군체육부대), 안영준, 에디 다니엘(이상 SK), 이승현(현대모비스), 장재석(KCC)이 이름을 올렸다. 여기에 해외 무대 도전 여파로 윈도우4 일정에 합류하지 못했던 최준용까지 최종 승선하면서 대표팀의 높이와 경기 운영 능력이 한층 더 강화됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 농구대표팀 선수들. [사진=대한민국농구협회] 2026.09.02 psoq1337@newspim.com

가드진은 이정현과 문유현, 변준형, 유기상이 지키며 포워드진은 이우석과 이현중, 안영준, 다니엘, 최준용, 여준석이 연합전선을 구축한다. 골밑은 베테랑 이승현과 장재석이 든든하게 지킨다. 특히 2007년생 유망주 에디 다니엘은 생애 처음으로 아시안게임 성인 대표팀 명단에 이름을 올리며 기대를 모았다.

한국은 이번 대회 조별리그 A조에 편성됐다. 오는 10일 사우디아라비아전을 시작으로 11일 인도네시아, 13일 개최국 일본을 상대로 조별리그 경기를 펼친다.

결전지 출국을 앞둔 대표팀은 4일과 6일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 아시아의 강호 필리핀을 상대로 두 차례 평가전을 치러 최종 점검에 나선다. 최준용은 해외 일정 관계로 오는 15일 대표팀에 합류할 예정이어서 이번 필리핀과의 평가전 및 조별리그 초반 경기에는 출전하지 않는다.

필리핀과의 평가전을 마친 대표팀은 7일 일본으로 출국해 현지 적응에 돌입한다. 한국 남자 농구는 지난 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 아시안게임 금메달을 목표로 본격적인 대장정을 시작한다.

◆ 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 최종 명단

▲ 이정현(소노) 문유현(정관장) 변준형(정관장) 유기상(LG) 이우석(국군체육부대) 이현중(무소속) 안영준(SK) 에디 다니엘(SK) 최준용(KCC) 여준석(시애틀대) 이승현(현대모비스) 장재석(KCC)

psoq1337@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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