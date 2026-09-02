경기도 '경기 소프트웨어 미래채움 AI 페스티벌' 5일 개최

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'상상이 현실이 되는 AI숲, 경기도' 주제, 휴머노이드·자율주행 등 체험

5개 체험 공간 조성 및 도내 대학 참여 AI·SW 경진대회 결선 진행

도 홍보대사 쯔양 로봇 셰프 시식회·친환경 캠페인 병행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원은 오는 5일 수원 광교테크노밸리 광교홀과 미래채움센터에서 '2026 경기 소프트웨어(SW) 미래채움 인공지능(AI) 페스티벌'을 연다고 2일 밝혔다.

경기 SW미래채움 AI 페스티벌 홍보 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 '상상이 현실이 되는 AI숲, 경기도'를 주제로 열리는 이번 행사는 청소년들이 미래 기술을 직접 경험할 수 있도록 휴머노이드 로봇, 자율주행, 로봇팔 등 '피지컬 AI(실물 인공지능)' 중심의 프로그램으로 꾸려진다.

행사장 내에는 ▲피지컬 AI존▲상상팩토리존▲AI 상상 플레이존▲에듀테크 탐험존▲홍보존 등 총 5개 체험 공간이 마련된다. 피지컬 AI존에서는 휴머노이드 로봇 간의 복싱 경기 및 로봇팔 부품 조립 등 AI의 자율적 판단과 동작을 관람할 수 있다.

상상팩토리존에는 경기대, 경희대, 성균관대, 아주대 등 도내 AI·SW 중심대학과 에듀테크 기업들이 참여해 다양한 체험 교육 콘텐츠와 SW 미래채움 사업 성과를 선보인다.

이와 함께 청소년 제작 'AI 영상전'과 도내 7개 AI·SW 중심대학이 참여하는 고등부 AI 경진대회 결선이 개최된다. 결선 참가 학생들은 'AI 아이디어톤'과 'AI 서비스톤' 부문에서 개발한 결과물을 발표한다. 특별 순서로 경기도 홍보대사 쯔양이 로봇 셰프가 조리한 음식을 시식하는 이벤트도 진행될 예정이다.

행사는 도내 초·중·고교생과 학부모 등 누구나 무료로 참가할 수 있으며 경기 SW 미래채움 페스티벌 누리집을 통해 사전 신청할 수 있다.

이수재 경기도 AI산업육성과장은 "청소년들이 생성형 AI를 넘어 피지컬 AI 기술을 가까이서 체험할 수 있도록 준비했다"며 "미래 산업의 변화를 직접 체감하고 AI·SW 역량을 키울 수 있도록 교육 기회를 계속 확대하겠다"고 말했다.

경기도는 이날 행사장 내 일회용품 사용을 최소화하고 텀블러 지참을 권장하는 친환경 실천 캠페인을 함께 추진할 계획이다.

1141world@newspim.com