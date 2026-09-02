부산시, '가을밤 야외체조 챌린지' 운영…야간 여가문화 조성

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가을 도심 야외서 시민 생활체육 확산

해변·공원 연계 에코스포츠 관광 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 가을밤 도심 곳곳을 야외 체조장으로 바꾼다. 운동에 익숙하지 않은 시민도 음악과 공연이 곁들여진 프로그램을 따라 하다 보면 어느새 가을밤을 온몸으로 보내게 되는 구성이다.

부산시는 시민 누구나 가을밤 야외에서 생활체육을 쉽게 즐길 수 있도록 '2026 달밤에체조 부산 챌린지'를 오는 19일부터 11월 7일까지 매주 1회, 총 7회 운영한다고 2일 밝혔다.

2026 달밤에체조 부산 챌린지 포스터[사진=부산시] 2026.09.02

'달밤에체조 부산 챌린지'는 평소 운동에 관심이 적거나 규칙적인 운동에 익숙하지 않은 시민의 참여를 끌어내 건강증진과 야간 여가문화 확산을 목표로 한 부산시 특화 생활체육 프로그램이다.

행사는 부산을 대표하는 해변·강변 인근 야외 공간에서 운동과 공연, 체험 프로그램을 함께 즐길 수 있도록 구성됐다. 일정에 따라 부산시민공원에서 9~10월 3회, 북항친수공원에서 10월 2회, 화명생태공원에서 10~11월 2회 진행되며 모두 주말 저녁 프로그램으로 편성됐다.

시는 지역의 자연·관광 자원과 생활체육을 연계해 이번 프로그램을 에코스포츠 관광 콘텐츠로 확대하는 방안도 함께 추진할 계획이다.

올해는 체조, 요가, 줌바, 서킷트레이닝, 어린이 운동 등 여러 생활체육 종목을 묶어 회차별 프로그램을 구성했다. 세부 종목과 난이도는 장소·일정에 따라 달라 사전에 프로그램 확인이 필요하다.

운동 프로그램과 연계한 참여형 이벤트도 회차별로 진행된다. 스탭박스 챌린지, 체력왕 선발, 타바타 챌린지, 랜덤플레이 댄스 챌린지, 달밤 시민체력장 등 시민이 직접 몸으로 참여하는 이벤트를 통해 도전 기회를 제공한다는 구상이다.

시는 줄넘기, 복싱, 태권도 등 체육공연과 함께 마술, 버스킹, 코미디 공연 등 볼거리도 배치해 야외 프로그램의 완성도를 높였다.

참가 신청은 오는 4일부터 1회차 메인 프로그램 사전접수를 시작으로 회차별로 진행된다. '2026 달밤에체조 부산 챌린지' 누리집과 누리소통망을 통해 회차별 300명까지 선착순 사전 신청이 가능하며 남은 인원은 당일 현장 접수로 참여할 수 있다.

ndh4000@newspim.com