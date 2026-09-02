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IPARK현대산업개발, AI·DX로 스마트 건설 환경 구축

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AI 핵심 요약

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  • IPARK현대산업개발이 AI·DX로 현장관리를 강화했다.
  • 드론·디지털트윈·CCTV로 안전과 품질을 높였다.
  • 혹서기 점검과 안전교육으로 대응체계를 보완했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 디지털 전환 흐름에 맞춰 건설업계의 현장 관리 방식도 변화하고 있다. 건설사들은 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX) 기술을 활용해 데이터 기반 관리 체계를 구축하고 품질과 안전관리 효율성을 높이는 한편, 외부 전문기관을 통한 현장 점검과 컨설팅, 신기술 활용을 위한 안전교육 등을 진행하고 있다.

IPARK현대산업개발은 드론과 CCTV 통합관제센터 기능을 확대하고 AI·DX 기술을 현장에 적용하며 안전관리 체계를 강화하고 있다. 경영진의 현장 안전점검도 수시로 진행해 기술 도입과 함께 현장 운영체계 개선을 추진하고 있다.

◆ 드론·디지털 트윈으로 현장 관리

IPARK현대산업개발은 드론과 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 도입해 시공부터 준공까지 공정 관리와 안전관리를 지원하고 있다. ICT 기술력을 갖춘 메이사와 협업해 클라우드 기반 드론 플랫폼을 구축하고 BIM 기술과 연계해 현장 관리의 효율성을 높이고 있다.

IPARK현대산업개발은 근로자들의 온열질환을 예방하고 안전, 보건 관리를 강화하기 위해 김해 부원 스마트 도시개발사업 현장에서 경영진 현장점검을 진행했다. 사진은 정경구 IPARK현대산업개발 대표이사 모습. [사진=IPARK현대산업개발]

3차원 현장 관리 시스템인 디지털 트윈을 활용해 시공 상태와 현장 사각지대를 확인하고 측량 결과를 검토하는 등 공정 관리에도 활용하고 있다.

IPARK현대산업개발 현장 관계자는 "AI와 DX를 활용한 현장 관리 체계를 통해 공정 효율성과 안전성을 높이고 있다"라며 "골조 검측 기술과 같이 공정 효율성을 높일 수 있는 솔루션을 개발하기 위해 전문 기업들과 기술 개발을 이어갈 것"이라고 말했다.

현재 디지털 트윈 기술은 서울원 아이파크, 시티오씨엘 7단지 등 주요 현장에 적용되고 있다. 익산 부송 아이파크 현장에서는 드론을 활용해 근로자의 안전모 착용 여부와 안전고리 사용 상태를 확인하는 등 안전관리 자동화도 진행하고 있다.

◆ CCTV 통합관제센터 운영…타워크레인 CCTV 확대

IPARK현대산업개발은 CCTV 통합관제센터를 운영하며 지상과 지하 전 구역을 실시간으로 모니터링하고 있다. 타워크레인 CCTV도 확대해 근로자의 안전 상태를 신속하게 확인하고 대응할 수 있도록 관리 체계를 보완하고 있다.

현재 천안 아이파크시티를 비롯해 춘천·군산·서울·광주 등 주요 현장에 타워크레인 CCTV를 단계적으로 설치하고 있다. AI CCTV 안전관제 시스템 도입도 추진해 현장에서 발생할 수 있는 위험 상황을 탐지하고 대응할 계획이다.

품질관리를 위해 현장에 출입하는 자재 운송 차량을 실시간으로 관리하는 스마트 자재 입출고 관리 시스템도 도입했다. 기존 불시 점검 방식으로 진행하던 계근(차량 무게 측정)을 계근대를 활용한 실시간 관리 방식으로 전환했다. 계근대 설치가 어려운 현장에서는 VMS(영상 관리 시스템·Video Management System)를 통해 차량과 자재 정보를 기록하고 있다.

관련 데이터는 품질관리 플랫폼인 I-QMS와 연동돼 본사에서도 전 현장의 품질관리 현황을 확인할 수 있다. 협력업체 관리에도 활용해 품질관리와 현장 운영의 효율성을 높이고 있다.

◆ 혹서기 대비 경영진 현장점검

IPARK현대산업개발은 폭염과 집중호우에 대비해 근로자의 온열질환 예방과 안전·보건 관리를 위한 경영진 현장점검을 진행했다.

김해 부원 스마트 도시개발사업 현장을 찾은 경영진은 주요 공정의 안전관리 상황과 고위험 작업 구간의 작업 상태를 확인했다. 특히 혹서기를 앞두고 온열질환 예방 대책과 옥외 근로자에 대한 보건관리 현황을 점검했다.

IPARK현대산업개발은 근로자 간 소통을 강화하기 위해 AI 기술을 안전관리에 활용하고, 관리자의 역량 강화를 위한 상시 학습 체계도 운영하고 있다.

전 현장에 AI 다국어 번역 시스템을 적용해 QR코드를 통해 TBM과 안전교육 등의 정보를 근로자의 모국어로 확인할 수 있도록 했다. 서울원 아이파크, 곤지암역 센트럴 아이파크, 천안 아이파크시티에서 시스템을 적용해 정보 정확성과 현장 편의성을 검증했다. 이를 바탕으로 외국인 근로자의 안전관리에도 활용 범위를 넓힐 계획이다.

안전·보건관리자의 전문성을 높이기 위한 상시 학습 체계도 구축했다. 안전·보건 관련 법령과 사규, 산업안전 트렌드 등을 반영한 '안전 1000제'와 '보건 500제'를 온라인 학습 시스템에 적용해 관리자가 수시로 학습할 수 있도록 했다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "AI·DX 기술을 활용해 위험 요인을 사전에 파악하고 안전관리의 실효성을 높이는 한편, 시스템 기반의 관리 체계를 통해 품질관리 수준도 높이고 있다"라며 "안전과 품질을 우선순위에 두고 현장 관리 시스템을 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 말했다.

IPARK현대산업개발은 앞으로도 AI·DX와 데이터 기반 현장 관리 시스템을 활용해 안전관리와 품질관리 체계를 개선하고 현장 운영의 효율성을 높여 나갈 계획이다.

leedh@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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