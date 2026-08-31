[MLB] 김하성, 2경기 연속 무안타 타율 0.081...애틀랜타 7연승

AI 핵심 요약beta
- 김하성은 31일 콜로라도전서 3타수 무안타를 기록했다.
- 김하성은 2경기 연속 침묵하며 타율 0.081로 떨어졌다.
- 애틀랜타는 연장 끝 3-2로 이겨 7연승을 달렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 하루 휴식 후 선발 라인업에 복귀했지만 타석에서 침묵했다.
김하성은 31일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그 콜로라도 로키스와의 홈경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1삼진에 그쳤다. 최근 2경기 연속 무안타로 부진한 김하성의 시즌 타율은 0.081(86타수 7안타)까지 떨어졌다.
김하성은 3회말 무사 2루 첫 타석에서 상대 선발 메이슨 애덤스의 싱커를 노렸으나 우익수 뜬공으로 물러났다. 5회말 선두 타자로 나선 두 번째 타석에서는 9구까지 가는 접전 끝에 파울팁 삼진을 당했다.
수비에서는 제 몫을 했다. 김하성은 5회초 1사 1루에서 브렛 설리번의 땅볼 타구를 잡아 1루수 맷 올슨, 투수 타일러 마흘로 이어지는 깔끔한 3-6-1 병살타를 합작했다.
김하성은 7회말 1사 1루 세 번째 타석에서도 중견수 뜬공으로 물러났다. 2-2로 맞선 9회말 1사 주자 없는 상황에서 타석이 돌아왔지만, 대타 마이크 야스트렘스키와 교체됐다.
애틀랜타가 연장 접전 끝에 웃었다. 10회말 무사 1, 3루 기회에서 올슨이 우전 끝내기 적시타를 터뜨리며 3-2 승리를 완성했다. 7연승을 달린 애틀랜타는 시즌 82승 55패를 기록해 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 굳건히 지켰다.
psoq1337@newspim.com