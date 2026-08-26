'컴백 D-1' TNX, '다이 어나더 데이' MV 티저→선공개 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- TNX가 26일 컴백 하루 앞두고 티저와 선공개 이벤트를 진행했다.
- '다이 어나더 데이'는 불안과 두려움을 담은 얼터너티브 팝이다.
- TNX는 포기하지 않는 청춘의 메시지를 27일 신곡으로 전한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 TNX가 컴백을 하루 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개한 데 이어 오프라인 선공개 이벤트까지 진행하며 컴백 열기를 끌어올린다.
TNX는 지난 25일 공식 SNS를 통해 세 번째 디지털 싱글 '다이 어나더 데이(Die Another Day)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.
공개된 영상에는 긴장감 넘치는 분위기 속 무언가에 쫓기는 듯한 TNX 멤버들의 모습이 담겼다. 여기에 도발적인 록 사운드를 기반으로 한 신곡 일부와 강렬하고 파워풀한 퍼포먼스가 더해져 신곡에 대한 기대를 높였다.
영상 말미에는 빠르게 질주하는 멤버들과 함께 앞서 공개된 콘셉트 포토에 등장했던 의문의 인물들이 모습을 드러내며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 자극했다.
TNX는 컴백을 하루 앞둔 26일 오후 7시 서울 용산구 아이파크몰 4층 더 테라스에서 '잇츠 라이브'와 함께 신곡 선공개 이벤트 '더 필린 라이브(The Fillin' Live)'를 개최한다.
이번 이벤트에서는 정식 발매에 앞서 '다이 어나더 데이'를 가장 먼저 만나볼 수 있는 만큼 TNX의 컴백을 기다려온 팬들의 뜨거운 관심이 예상된다.
'다이 어나더 데이'는 강렬한 일렉트릭 기타와 폭발적인 에너지를 중심으로 완성된 얼터너티브 팝 트랙이다. 멤버 은휘가 작사와 작곡에 직접 참여해 20대 청춘이 마주하는 불안과 두려움을 솔직하게 담아냈으며, 라이언 전 프로듀서가 작곡에 힘을 보태 곡의 완성도를 높였다.
TNX는 이번 신곡을 통해 쓰러지는 순간에도 포기하지 않고 또 다른 내일을 살아가겠다는 메시지를 전한다. 진정성 있는 음악으로 가장 솔직하고 치열한 청춘의 선언을 전하며 리스너들에게 깊은 울림을 선사할 전망이다.
한편 TNX의 세 번째 디지털 싱글 '다이 어나더 데이'는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com