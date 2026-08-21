영동군, 가족친화기업 5곳 인증현판…"일·가정 양립 문화 확산"

AI 핵심 요약beta
- 영동군이 21일 가족친화기업 5곳에 현판을 전달했다.
- 정영철 군수가 한신기업을 찾아 근무환경 개선을 논의했다.
- 군은 가족친화인증 확산과 지원책 발굴에 나서겠다고 했다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 가족친화기업을 늘리고 일과 가정이 조화를 이루는 직장문화 확산에 나섰다.
영동군은 지난해 가족친화인증을 새로 받은 지역 기업 5곳에 인증현판을 제작해 전달했다고 21일 밝혔다.
이번에 인증을 받은 기업은 한신기업, 옥잠화영농조합법인, 한국크레아, 천지바이오, 선미농산 등이다.
군은 인증기업의 자긍심을 높이는 동시에 가족친화인증 제도에 대한 지역 기업들의 관심과 참여를 확대하기 위해 현판 전달을 추진했다.
정영철군수는 이날 영동읍에 있는 한신기업을 찾아 이규형 대표이사와 기업 운영과 가족친화적 근무환경 조성 방안 등을 논의했다.
이어 가족친화인증 현판을 전달하고 임직원들을 격려했다.
가족친화인증은 성평등가족부가 출산·양육 지원, 유연근무제 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업과 공공기관을 대상으로 부여하는 제도다.
영동군은 지역 기업을 대상으로 인증제도를 적극 안내하고 참여를 독려하는 한편 가족친화적인 조직문화 확산을 위한 지원책도 발굴할 계획이다.
정 군수는 "기업과 지속적으로 소통하면서 가족친화적인 직장문화가 지역사회 전반으로 확산되도록 하고 다양한 인센티브도 적극 발굴하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com