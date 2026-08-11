추미애, 용인 삼전닉스 방류수 문제 강경대응

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 11일 경기북부 현안을 점검했다
- 미군반환공여지 활용한 첨단산업·에너지 생산을 주문했다
- 용인 반도체 산단 기반시설 확충과 기업 책임도 요구했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사는 경기북부를 "기회의 땅"으로 규정하고 미군 반환공여지와 군 유휴부지를 활용한 첨단산업 육성과 태양광·기후테크 활용 에너지 생산을 동시에 추진해야한다고 11일 밝혔다.
추 지사는 이날 경기도청 북부청사 상황실에서 열린 건설국, 건설본부, 철도항만물류국, 교통국 대상 실·국 업무보고를 열고 모두발언에서 "취임 이후 두 번째 경기북부 청방문"이라며 "얼마 전 이재명 대통령께서 미군반환공여지 개발 문제에 큰 관심을 보여주셨다"고 말했다.
이어 "미군반환공여지와 군유휴부지를 활용해 첨단산업 발전과 태양광 기후테크 활용 에너지 생산을 동시에 추진해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "경기북동부는 기회의 땅"이라며 "앞으로 한 달에 두세 번 정도 북부청에 방문해 지역의 현안을 직접 챙기겠다"고 밝혔다. 이어 "경기북동부 대전환, 추미애가 직접 챙기겠다"고 덧붙였다.
이날 추 지사는 용인 반도체 산단 조성에 따른 도로 인프라 구축과 관련해 도비 6034억 원(8개 노선, 39.79km)이 투입될 전망이라고 언급하며 전력·용수·도로 등 기반시설을 선제적으로 구축하겠다는 방침도 밝혔다.
다만 "이 모든 지원은 반도체 기업이 국민과 노동자의 건강과 지역 환경 문제에 대해 온전한 책임을 다한다는 전제하에 이루어 진다"고 선을 그었다.
또 "이 같은 경기도의 투자와 노력은 낡은 지방세제 개혁으로 이어져야 한다"고 말했다.
용인 반도체 산단의 방류수 문제에 대해서도 강경한 입장을 내놨다. 추 지사는 "용인 반도체 산단 방류수 문제와 관련해 SK하이닉스의 전향적인 태도 변화를 강력히 촉구한다"며 "기업은 도민들이 수용할 수 있는 충분한 방안을 제시해야 한다"고 요구했다. 아울러 삼성과 SK하이닉스를 향해 "반도체 공정수 재이용률 확대에 적극적 기술 투자를 해야 할 것"이라고 강조했다.
건설 분야 업무보고에서는 행정 혁신을 내세웠다. 추 지사는 "반도체 산단 도로를 구축할 때 지하전력망을 동시에 매설하면 막대한 예산을 절감하고 안정적인 전력 공급을 할 수 있다"며 한국전력과의 적극적인 협의를 주문했다.
또 "도로 사면과 하천 저류지를 활용한 태양광 에너지 생산 거점 조성, 도민 지분 참여형 민자고속도로 건설도 추진 가능하다"며 " (가칭) 경기미래투자공사를 통한 도민 투자와 배당 방안도 적극 검토해 달라"고 말했다. 그러면서 "행정 혁신의 핵심 요소는 바로 도민 참여"라고 강조했다.
asj7376@newspim.com