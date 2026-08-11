경기주택도시공사 7년 연속 인권경영시스템 인증

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 중소벤처기업인증원으로부터 인권경영시스템(HRMS) 인증을 받았다고 11일 밝혔다.
GH는 2020년 광역도시개발공사 최초로 인증을 획득한 이래 7년 연속 인증을 유지하게 됐다.
인권경영시스템 인증은 유엔 세계인권선언과 국가인권위원회의 인권경영 가이드라인을 바탕으로 조직의 인권경영체계를 평가하는 제도다.
전문 인증기관이 인권경영체계 구축 수준과 법규 준수 여부, 인권 리스크 관리 및 개선 활동 등을 종합적으로 심사해 인증을 부여한다.
GH는 또 인권침해 피해자 보호와 2차 피해 방지 강화를 위해 지난해 말 '인권침해 피해자 지원 운영 지침'을 새로 제정해 운영하고 있다.
김용진 GH 사장은 "이번 인증은 GH가 흔들림 없이 추진해 온 인권경영의 결실을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 도민과 고객, 협력사 모두의 인권이 존중받는 상생의 경영 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.
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