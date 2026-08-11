【韩股收盘】 韩国半导体股走强推动KOSPI指数重返6300点

纽斯频通讯社首尔8月11日电 韩国股市11日收盘上涨。在半导体板块走强带动下，韩国综合股价指数（KOSPI）重新站上6300点，创业板市场KOSDAQ指数也小幅收高。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6345.53点，较前一交易日上涨45.87点，涨幅0.73%。其中，外资净买入446亿韩元，机构投资者净买入319亿韩元，个人投资者净卖出724亿韩元。

从权重股表现来看，三星电子上涨4.13%，SK海力士上涨0.35%，三星电子优先股上涨4.77%，三星生物制剂上涨2.55%，三星生命上涨3.21%；SK Square下跌0.42%，三星电机下跌0.94%，LG新能源下跌3.54%，现代汽车下跌1.23%，KB金融下跌2.97%。

市场分析认为，当天韩国股市上涨主要受半导体板块带动。随着三星电子和SK海力士午后走强，加之韩国8月1日至10日半导体出口继续保持良好增长势头，市场对存储芯片价格见顶的担忧有所缓解。

大信证券表示，最新公布的8月出口数据显示，半导体仍是韩国出口增长的主要动力，进一步印证了半导体行业业绩增长势头，也在一定程度上缓解了市场对存储芯片价格进入高位阶段的担忧。

KOSDAQ指数当天收于857.84点，较前一交易日上涨3.37点，涨幅0.39%。其中，个人投资者净买入4352亿韩元，外资和机构投资者分别净卖出3581亿韩元和967亿韩元。

此外，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1415.90韩元，较前一交易日收盘上涨2.50韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社