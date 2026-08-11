FJ 어패럴, 2026 F/W 시즌 신제품 출시...에센셜 레이트 섬머, 에센셜 라인 구성

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=FJ가 퍼포먼스의 기준을 새롭게 제안하는 2026 F/W 어패럴 컬렉션을 선보인다. 길어진 무더위에 대응하는 '에센셜 레이트 섬머'와 FJ의 보더리스 철학이 담긴 '에센셜' 라인으로 구성했다.

최근 골프를 즐기는 계절이 길어지고 플레이 환경과 라이프스타일이 다양해지면서, 골프 어패럴에 요구되는 기준 역시 달라지고 있다. FJ는 이러한 변화에 맞춰 계절에 따른 착용감은 물론, 퍼포먼스와 활용성까지 폭넓게 고려해 2026 F/W 어패럴 컬렉션을 새롭게 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=FJ 어패럴, 2026 FW 시즌 신제품 [사진=FJ] 2026.08.11 iaspire@newspim.com

길어진 여름에 대응하는 에센셜 레이트 섬머를 새롭게 선보이고, 한층 진화한 2세대 Z-TEC 퍼포먼스 라인,

그리고 디자인과 활용성을 강화한 에센셜 라인까지 구성해 변화하는 계절과 골퍼들의 플레이 환경, 라이프스타일을 모두 반영했다.



최근 길어진 여름으로 골프를 즐기는 계절 역시 변화하면서, 무더운 날씨에도 쾌적하게 착용하면서 초가을까지 자연스럽게 이어 입을 수 있는 제품에 대한 니즈가 커지고 있다. 이에 FJ는 변화하는 계절과 골퍼들의 실제 착용 환경을 반영한 새로운 '에센셜 레이트 섬머'를 선보인다.

여름과 가을 사이를 연결하는 이번 라인은 가볍고 통기성이 뛰어난 소재를 적용하는 동시에 F/W 시즌의 컬러와 디자인 요소를 미리 반영해 계절이 바뀌는 시기에도 자연스럽게 입을 수 있도록 기획됐다. 이는 단순히 제품을 추가한 것이 아니라, 변화하는 기후에 맞춰 시즌의 경계를 확장한 FJ의 새로운 제안이다.

컬러 역시 계절의 흐름을 따라 이어진다. 여름의 활기와 에너지를 담은 라임과 레드 컬러를 시작으로, 가을의 버건디와 샌드, 겨울의 버건디와 초콜릿 브라운까지 자연스럽게 연결되며 계절이 깊어질수록 더욱 차분하고 깊이 있는 분위기를 완성한다.

FJ는 변화하는 계절에 맞춘 제품 구성을 넘어, 퍼포먼스에 대한 골퍼들의 기대 역시 한층 높아지고 있다는 점에 주목했다.

퍼포먼스는 좋은 소재만으로 완성되지 않는다. 스윙과 함께 골퍼의 몸은 끊임없이 움직이고, 그 움직임은 라운드 내내 반복된다. FJ는 퍼포먼스의 시작을 소재가 아닌 골퍼의 움직임을 이해하는 데서 찾았다.

2026 F/W Z-TEC은 2026 S/S부터 이어온 설계 철학을 F/W 환경에 맞게 한층 더 정교하게 발전시킨 2세대 퍼포먼스 컬렉션이다. 신체 움직임을 가장 자연스럽게 따라갈 수 있도록 패턴을 새롭게 설계하고, 스윙에 최적화된 구조를 적용했다.

여기에 투어 선수들의 피드백을 지속적으로 반영하고 계절별 퍼포먼스에 적합한 프리미엄 소재까지 더해 이번 컬렉션의 완성도를 높였다. 특히, 이번 시즌에 눈여겨볼만한 제품은 FJ가 1부 투어 선수들과 함께 개발한 Z-TEC 스윙 재킷이다.

FJ는 제품 개발 과정인 투어 선수들의 의견을 반영하는 투어 밸리데이션에서 한발 더 나아가, 패턴 설계와 디자인 초기 단계부터 선수들이 개발 과정에 함께 참여하도록 했다. 실제 스윙에서 느끼는 움직임과 착용감을 반복적으로 확인하며 패턴과 디테일을 다듬었고, 이를 통해 퍼포먼스와 착용감의 균형을 한층 높였다.

이렇게 완성된 Z-TEC은 골퍼의 움직임을 자연스럽게 따라가는 편안함과 스윙을 안정적으로 지지하는 착용감을 동시에 구현한다.

단순히 기능을 더하는 것이 아니라, 골퍼의 움직임에서 출발해 필요한 기능을 설계했다. FJ가 Z-TEC을 통해 제안하는 퍼포먼스의 새로운 기준이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=FJ 어패럴, 2026 FW 시즌 신제품 [사진=FJ] 2026.08.11 iaspire@newspim.com

이 뿐만이 아니다. 골프 어패럴을 입는 시간은 더 이상 라운드에만 머물지 않는다. 필드와 일상의 경계가 자연스럽게 허물어지면서, 골프 어패럴에도 퍼포먼스와 스타일, 활용성을 모두 갖춘 제품에 대한 니즈가 커지고 있다.

이에 FJ는 디자인과 소재, 실루엣 전반을 새롭게 다듬어 컬렉션의 완성도를 한층 높였다.

에센셜 라인은 FJ가 추구하는 퍼포먼스는 그대로 유지하면서도 필드와 일상을 자연스럽게 넘나들 수 있도록 FJ만의 보더리스(Borderless) 감성을 더욱 발전시킨 것이 특징이다.

특히, 이번 시즌에는 F/W를 대표하는 니트, 아우터, 팬츠를 중심으로 컬렉션을 전면 강화했다. 새롭게 개발한 스트라이프 패턴은 다양한 스타일링을 가능하게 하며 필드와 일상의 경계를 자연스럽게 연결한다.

또한 캐시미어 니트는 부드러운 터치감과 뛰어난 보온성, 가벼운 착용감을 바탕으로 FJ 특유의 절제된 디자인과 고급스러운 컬러를 더해 FW 시즌을 대표하는 프리미엄 니트 라인으로 완성했다.

여기에, 버건디, 샌드, 초콜릿 브라운 등 F/W 계절감을 담은 새로운 컬러 팔레트를 적용해 차분하면서도 세련된 스타일을 제안한다.

이번 2026 FJ F/W 어패럴은 FJ 브랜드 스토어 및 백화점, 그리고 FJ 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

iaspire@newspim.com