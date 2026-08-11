서울 강동구 '고등학생 교육 이용료 지원 사업' 진행...독서실 비용 지급

AI 핵심 요약beta
- 강동구가 11일 고등학생 교육 이용료 지원을 하반기에도 이어간다고 밝혔다.
- 기초수급·차상위·한부모가정 고등학생에 월 최대 10만원을 지원한다.
- 구는 88명 지원했으며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 강동구는 고등학생의 학습공간 이용을 지원하는 '고등학생 교육 이용료 지원 사업'을 하반기에도 이어간다고 11일 밝혔다.
고등학생 교육 이용료 지원 사업은 고등학생의 스터디카페와 독서실 이용료를 지원하는 것이다. 지원 대상은 신청일 현재 강동구에 거주하는 국민기초생활수급자, 차상위계층, 법정 한부모가정의 고등학생이다. 지원금은 실제 이용 금액을 기준으로 1인당 월 최대 10만원까지 지급한다. 연간 최대 20만원까지 지원한다.
강동구는 사업 시행 이후 현재까지 고등학생 88명에게 교육 이용료를 지원했다. 구는 하반기에도 더 많은 고등학생이 지원받을 수 있도록 사업 홍보와 신청 안내를 계속할 계획이다.
지원 신청은 주소지 관할 동주민센터를 방문하거나 전자우편으로 신청서와 해당 연도 결제영수증 등 구비서류를 제출하면 된다. 지원금은 구에서 자격요건을 확인한 뒤 매월 10일 신청인의 계좌로 지급된다. 예산이 소진되면 사업이 조기 종료될 수 있다.
이수희 강동구청장은 "이번 사업이 청소년들이 안정적인 학습공간에서 자신의 꿈을 키워 나가는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 경제적 여건에 따라 학습 기회에 차이가 생기지 않도록 실효성 있는 교육복지 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com