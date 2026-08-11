볼빅, 입문자부터 상급자까지...프리미엄 파크골프 클럽 'LS 시리즈' 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 볼빅이 11일 프리미엄 파크골프 클럽 LS시리즈 3종을 출시했다.
- LS-03·05·07은 공인 인증과 풀카본 샤프트를 적용했다.
- 볼빅은 9월 예선, 10월 19일 결선의 대회도 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[=뉴스핌] 이웅희 기자=국산 골프 브랜드 볼빅이 입문자부터 상급자까지 만족시키는 프리미엄 파크골프 클럽 'LS 시리즈(LS-03·LS-05·LS-07)' 3종을 출시했다.
볼빅이 최근 대중 스포츠로 자리 잡은 파크골프 열풍에 발맞춰 프리미엄 파크골프 클럽을 내놓았다. 이번 신제품은 전 모델이 대한파크골프협회 공인 인증을 획득했으며, 미쓰비시 100% 풀카본 샤프트를 기본 적용해 스윙 시 뒤틀림을 최소화하고 안정적인 타구감을 구현한 것이 특징이다.
최상위 모델인 LS-07은 세계 최초로 서로 다른 천연 원목을 접합한 '듀얼 우드 테크놀로지(Dual Wood Technology)'를 적용했다. 가벼운 월넛을 상부에, 단단한 메이플을 하부에 배치해 구조적인 저중심 설계를 구현했으며, 고강도 케블라 카본 페이스를 적용해 뛰어난 반발력과 정교한 컨트롤 성능을 제공한다.
중급자를 위한 LS-05는 단풍나무 헤드에 고밀도 황동추를 적용해 관성모멘트(MOI)를 높여 안정성을 강화했다. 여기에 4축 카본 페이스와 응력을 효과적으로 분산하는 라운드 소켓 설계를 더해 내구성을 한층 향상시켰다.
입문자용 LS-03은 525g의 경량 설계와 저중심 황동솔을 적용해 초보자도 공을 쉽게 띄울 수 있도록 설계하여 안정적인 방향성과 비거리 확보를 지원한다. 또한 고급 단풍나무 원목을 채택해 안정적인 타구감과 넓어진 스윗스팟으로 정확한 방향성을 제공한다
볼빅 관계자는 "LS 시리즈는 볼빅이 축적해 온 기술력을 집약해 완성도를 높인 프리미엄 파크골프 클럽"이라며 "입문자부터 상급자까지 자신의 실력과 스타일에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 라인업을 구성했다. 부모님을 위한 효도 선물은 물론, 프리미엄 선물을 찾는 소비자들에게도 좋은 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
볼빅은 신제품 출시와 함께 국내 파크골프 저변 확대를 위한 '볼빅 파크골프 챔피언십'도 개최한다. 이번 대회는 오는 9월 예선을 시작으로 10월 19일 결선을 치르며, 전국 최대 규모의 파크골프 대회로 진행될 예정이다.
iaspire@newspim.com