'손톱 먹은 들쥐'가 사람 된다…넷플릭스 '들쥐', 28일 공개

AI 핵심 요약beta
- 김홍선 감독이 28일 넷플릭스 ‘들쥐’를 공개한다.
- ‘들쥐’는 이름과 인생을 빼앗긴 소설가의 추적극이다.
- 손톱 먹은 들쥐 설화를 현대적 공포로 재해석했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '손톱 먹은 들쥐' 설화가 현실적인 공포로 다시 태어난다.
넷플릭스 시리즈 '탄금', '종이의 집: 공동경제구역', 드라마 '손 더 게스트', '보이스' 등 몰입감 높은 장르물을 통해 대중들의 사랑을 받아온 김홍선 감독이 '들쥐'로 다시 한번 돌아온다. '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.
장르물에서 독보적인 연출 감각을 보여준 김홍선 감독은 '들쥐'에 대해 "자신의 인생을 한순간에 송두리째 빼앗긴 사람의 처절한 추적 스릴러"라고 소개해 그의 새로운 미스터리 추적 스릴러 작품에 대한 기대를 높인다.
또한 극강의 몰입감을 완성하기 위해 "쫓기는 동시에 쫓아야 하는 사람들의 심리를 드러내기 위해 노력했다"고 밝혀, 장르적 쾌감은 물론 심리적인 압박감까지 더해진 '들쥐'만의 차별화된 매력을 예고한다.
특히 '쥐가 손톱을 먹으면 사람이 된다'는 설화를 모티브로 한 '들쥐'에 대해 "실제로도 비슷한 일들이 일어나고 있기도 하고, 특히 요즘 혼자 사는 사람들이 많아지고 있어서 더욱 현실적인 이야기가 될 것"이라고 전해, 익숙한 설화가 어떻게 현대적으로 재해석됐을지 궁금증을 끌어올린다.
'들쥐'는 진짜와 가짜, 나와 타인의 경계가 무너지는 현실적인 불안을 담아내며 단 한순간도 방심할 수 없는 서스펜스를 선사할 전망이다.
'손톱 먹은 들쥐' 설화를 모티브로 한 흥미롭고 강렬한 미스터리 추적 스릴러로 기대를 모으는 '들쥐'는 오는 28일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com