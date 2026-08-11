韩国多位偶像艺人暂停活动 密集行程下健康问题再受关注

纽斯频通讯社首尔8月11日电 今年以来，韩国多名偶像团体成员因身体状况不佳或出现焦虑症状，相继宣布暂停演艺活动，引发韩国娱乐业对艺人健康管理和高强度工作安排的持续关注。

近期，多家娱乐公司发布公告称，旗下艺人在坚持完成团队活动后，因健康原因需要充分休息和恢复，因此决定暂时中止演艺活动。业内认为，这反映出部分艺人在长期高强度工作下，身心健康问题逐渐显现。

The Wind成员金希洙。【图片=PPang Star娱乐】

男团The Wind成员金希洙于今年5月暂停活动。所属公司表示，金熙秀因出现焦虑症状，一直在医疗机构接受治疗。综合医疗团队意见后，公司决定暂停其演艺活动，让其专注于恢复健康。此后，The Wind以5人阵容继续开展活动。

6月底，TREASURE成员俊奎也宣布暂停活动。YG娱乐表示，尽管俊奎一直努力坚持完成团队工作，但根据本人意愿及医疗建议，公司决定安排其集中休息，因此暂停参与后续活动，包括新曲宣传视频拍摄。

随后，俊奎通过亲笔信表示，自2020年出道以来一直专注于工作，在此过程中逐渐忽视了身体和心理发出的信号。为了保持职业状态，他一直努力展现最好的一面，如今意识到需要给自己留出恢复和调整的时间。

TREASURE成员俊奎。【图片=YG娱乐提供】

同样在6月底，女团tripleS成员裕彬在完成"2026 MyK Festa"演出后于现场晕倒。所属公司MODHAUS娱乐表示，经医院检查，医疗团队建议其充分休息，因此决定暂停包括海外活动和粉丝见面会在内的全部日程。

公司表示，裕彬一直希望履行与粉丝的约定，为团队贡献力量，但继续高强度工作可能影响身体恢复，因此经过慎重讨论后作出暂停活动决定。

tripleS成员裕彬。【图片=纽斯频通讯社DB】

虽然上述艺人暂停活动的具体原因有所不同，但均与身体或心理健康状况有关。值得关注的是，相关消息大多发生在完成一场重要活动后或即将开始下一项工作之前。

分析认为，韩国K-pop产业回归宣传、音乐节目、演唱会、巡演、粉丝见面会及各类商业活动安排较为密集，艺人获得充分休息和恢复的时间相对有限。对于偶像团体而言，一名成员暂停活动还可能影响整个团队的工作安排，因此部分艺人在身体出现疲劳或心理压力时，也难以及时提出休息需求。

不过，业内人士同时指出，并非所有暂停活动都应简单归因于工作安排过于密集。不同艺人的身体状况和个人情况存在差异，部分艺人即使工作量并不大，也可能因健康原因需要休息。相比在健康问题发生后暂停活动，更重要的是建立能够及时发现艺人身心健康变化、适时调整工作安排的保障机制。

有声音指出，除了在舞台上保持良好状态，帮助艺人在舞台之外维护身心健康同样重要。随着行业对艺人健康问题关注度不断提升，建立更加完善的健康管理和休息保障机制，正成为韩国演艺产业持续讨论的重要议题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社