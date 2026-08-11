韩国拟年内制定"超级特区特别法"推进三大超级项目建设

纽斯频通讯社首尔8月11日电 韩国总统府青瓦台10日表示，青瓦台、政府和企业当天举行"三大超级项目（Mega Project）"政企联合第二次推进情况检查会议，决定年内推动制定《超级特区特别法》，通过完善制度保障，加快推进半导体等重大产业项目建设。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

李在明总统当天主持会议时表示，要同步推进各项行政审批程序，持续完善相关制度，大幅缩短项目建设周期，加快项目落地实施。要保障半导体产业集群供电和供水等基础设施建设，并加强与国会沟通，推动相关法律法规制定和修订。

总统府秘书室室长姜勋植会后表示，《超级特区特别法》将重点缩短各类行政审批和环境影响评价周期，加快电力、供水、交通等基础设施以及住房、教育等生活配套设施建设，为重大项目提供制度保障。

据介绍，半导体产业集群配套基础设施建设方案已基本确定。韩国政府计划在湖南地区加快建设第一阶段输电线路，自2028年底开始供电，并通过扩大可再生能源、储能系统（ESS）、燃料电池和液化天然气（LNG）发电等方式提升供电能力。

位于京畿道的龙仁半导体产业集群方面，韩国政府计划确保到2041年满足14.7吉瓦（GW）的最终用电需求，并同步推进综合供水工程建设。

为加强重大项目统筹协调，青瓦台计划设立"三大超级项目"专门工作机构，总理办公室将成立跨部门协调机制，负责协调部门间分歧，推动项目实施。

此外，会议还讨论了发展物理AI生态系统的计划，包括通过政府大规模采购来激活初期市场。为促进大中小企业协同发展，政府计划在未来十年内推进1万亿韩元规模的"共同成长项目"，并设立约5万亿韩元的新基金，用于投资半导体领域的材料和设备企业。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社