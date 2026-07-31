추미애 '경기도민 자녀 장학증서 교부식' 참석...463명에 장학금 지원

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북부청사 평화누리홀서 개최...도, 장학회에 16억 지원

대학생·특기생 등 총 463명 최종 선발...학업·재능 지원 확대

추 지사 "도전이 공정하고 포용하는 경기도정 만들 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 31일 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 (재)경기도민회장학회가 주관하는 '2026년 경기도민 자녀 장학증서 교부식'을 열고 최종 선발된 장학생들을 격려했다고 밝혔다.

장학증서 교부식 - 축사하는 추미애 경기도지사. [사진=경기도]

도에 따르면 이날 행사에는 추미애 경기도지사를 비롯해 경기동북부 지역 장학생과 가족, 장학회 관계자 등 230여 명이 참석했다.

경기도는 도내 우수한 인재들이 경제적 여건과 관계없이 학업에 전념할 수 있도록 올해 (재)경기도민회장학회에 장학금 16억 원을 출연·지원했다.

장학회는 올해 모집에 신청한 1167명을 대상으로 소득 수준, 학업 성적, 다자녀 가구 여부, 봉사활동 실적 등을 종합 심사해 총 463명의 장학생을 최종 선정했다.

장학금은 일반대학생 최대 400만 원, 전문대학생 최대 300만 원, 사이버·방송통신대학생 최대 60만 원, 예능·체육 특기생 150만 원이 각각 지급된다.

지원 대상은 도내 3년 이상 연속 거주한 도민의 자녀로 국내 대학 재학생 및 입학·복학 예정자다.

장학증서 교부식. [사진=경기도]

이날 축사에 나선 추미애 경기도지사는 본인의 과거 학창 시절을 회고하며 장학생들에게 따뜻한 격려와 당부의 말을 전했다.

추 지사는 "학창 시절 부모님이 대학 진학이 어렵다고 하셨을 때 손을 내밀어준 지원이 있었고 법조인의 꿈을 응원해 준 분들이 계셨기에 사법시험에 합격해 판사의 길을 걸을 수 있었다"며 장학 제도의 소중함을 강조했다.

이어 "세상은 냉정한 약육강식만 있는 것이 아니라 출발선을 맞춰주기 위한 따뜻한 나눔과 봉사의 손길이 존재한다"며 "도민이라는 것을 자랑스럽게 여길 수 있도록 도전이 공정하고 늘 내일을 향해 혁신하며 함께 포용하는 경기도정을 이끌어 가겠다"고 전했다.

장학증서 교부식 - 단체기념사진. [사진=경기도]

(재)경기도민회장학회는 1986년 설립 이후 경기도의 지원을 바탕으로 1988년부터 지난해까지 총 1만 9654명의 도민 자녀에게 약 316억 원의 장학금을 전달했다.

1141world@newspim.com